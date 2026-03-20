Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα στην Κασπία – Αναφορές για καταστροφή πλοίων στον Περσικό Κόλπο

Νέα φάση έντασης στον πόλεμο Ισραήλ – ΗΠΑ με το Ιράν

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα στην Κασπία – Αναφορές για καταστροφή πλοίων στον Περσικό Κόλπο
20 Μαρ. 2026 14:29
Pelop News

Σε περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματα εναντίον στόχων του Ιράν στην περιοχή Νουρ, κοντά στην Κασπία Θάλασσα. Πρόκειται για την 21η ημέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, «οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να πλήττουν στόχους του τρομοκρατικού, ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή Νουρ», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος ή τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Αναφορές για πλήγματα σε λιμάνια και καταστροφή πλοίων

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, επικαλούμενο τοπικές πηγές, μετέδωσε ότι τουλάχιστον 16 πλοία καταστράφηκαν σε επιθέσεις που αποδίδονται σε δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται, τα πλοία βρίσκονταν σε λιμάνια στον Περσικός Κόλπος, συγκεκριμένα στις πόλεις Μπάνταρ Λένγκε και Μπάνταρ-ε Κονγκ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν.

Αξιωματούχος της περιοχής φέρεται να δήλωσε ότι «έπειτα από αμερικανοσιωνιστική αεροπορική επίθεση, τουλάχιστον 16 πλοία που ανήκαν σε πολίτες καταστράφηκαν ολοσχερώς», χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών.

Ανησυχία για γενίκευση της σύγκρουσης

Η διεύρυνση των επιθέσεων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Κασπία, αλλά και τα πλήγματα σε λιμενικές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω γενίκευση της σύγκρουσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η στρατηγική στόχευση κρίσιμων ενεργειακών και εμπορικών κόμβων ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη διεθνή ναυσιπλοΐα όσο και στις αγορές ενέργειας, ενώ παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει άμεση απάντηση από την πλευρά του Ιράν.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα, με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.

