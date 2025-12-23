Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες

Εντυπωσιακά άμεση ήταν η αντίδραση της ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι Ατρόμητος-Αχαϊκή.

Η επιτροπή κάλεσε για εξηγήσεις τα δύο σωματεία και τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Φραγκούλια, Ηλία Κουλούρη από την Αχαϊκή και τον Νάσο Αναγνώστου του Ατρομήτου, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 11.00.

Τόσο στην έκθεση της παρατηρήτριας Χρυσάνθης Μπαρμπέρη όσο και στην έκθεση της Αστυνομίας αναφέρεται η εισβολή 20 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



