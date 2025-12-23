Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
Ούτε η πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας δεν πρόλαβε να ενεργήσει τόσο γρήγορα όπως η ΔΕΑΒ
Εντυπωσιακά άμεση ήταν η αντίδραση της ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι Ατρόμητος-Αχαϊκή.
Η επιτροπή κάλεσε για εξηγήσεις τα δύο σωματεία και τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Φραγκούλια, Ηλία Κουλούρη από την Αχαϊκή και τον Νάσο Αναγνώστου του Ατρομήτου, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 11.00.
Τόσο στην έκθεση της παρατηρήτριας Χρυσάνθης Μπαρμπέρη όσο και στην έκθεση της Αστυνομίας αναφέρεται η εισβολή 20 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News