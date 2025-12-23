Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες

Ούτε η πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας δεν πρόλαβε να ενεργήσει τόσο γρήγορα όπως η ΔΕΑΒ

Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
23 Δεκ. 2025 17:01
Pelop News

Εντυπωσιακά άμεση ήταν η αντίδραση της ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι Ατρόμητος-Αχαϊκή.

Η επιτροπή κάλεσε για εξηγήσεις τα δύο σωματεία και τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Φραγκούλια, Ηλία Κουλούρη από την Αχαϊκή και τον Νάσο Αναγνώστου του Ατρομήτου, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 11.00.

Τόσο στην έκθεση της παρατηρήτριας Χρυσάνθης Μπαρμπέρη όσο και στην έκθεση της Αστυνομίας αναφέρεται η εισβολή 20 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
16:54 Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: Κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί πιο μόνιμα στην Πορτογαλία
16:46 Μέσω gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα που δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο
16:38 Κυκλοφοριακό αλαλούμ στους δρόμους ενόψει Χριστουγέννων – Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω μπλόκων
16:30 Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν: Τι να φορέσετε για μια λαμπερή και κομψή εμφάνιση
16:20 Είναι σπατάλη η ανταλλαγή δώρων;
16:12 Εξαγωγική ετοιμότητα και νέες αγορές: πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας
16:04 Λύση «εδώ και τώρα» ζητούν οι ξενοδόχοι για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών τα Χριστούγεννα
15:56 Πάτρα: Κι όμως βλέπουμε επισκευές – Εργασίες στις εξέδρες της Μαρίνας
15:48 Εθελοντική αιμοδοσία στον Πύργο από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
15:40 Τρίκαλα: Πάνω από 30% η μείωση των επισκεπτών – Για ποιο λόγο
15:32 Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Συρία – Η πρώτη απέλαση μετά από 10 χρόνια
15:24 Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»
15:16 HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
15:08 Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ