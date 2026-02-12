Κογιώνης: «Ο στόχος της παραμονής εκπληρώθηκε, τώρα τα play-offs»

«Είμαστε μία νέα ομάδα στην Κατηγορία και ο πρώτος στόχος ήταν η παραμονή, αυτός ο στόχος εκπληρώθηκε. Επόμενος στόχος είναι η συμμετοχή μας στα play-offs». Αυτά τόνισε ο δυναμικός σέντερ/φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Γιώργος Κογιώνης σχολιάζοντας την κατάσταση της ομάδας, που μετά το σερί των 5 νικών σταθεροποιείται στα ψηλά της βαθμολογίας.

Σχολιάζοντας τη νίκη επί του Προμηθέα 2014, στη οποία ήταν από τους κορυφαίους της Ένωσης με εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 28΄42΄΄ έχοντας 10/16 δίποντα, 4/4 βολές, ένα μπλοκ και 34 στην αξιολόγηση, ο Γιώργος Κογιώνης, επισήμανε τα εξής: «Παίξαμε πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι είχαμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε, αφού προηγήθηκε το εξίσου απαιτητικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Ανταπεξήλθαμε σε ό,τι προσπάθησε να μας βάλει ο Προμηθέας 2014. Παρουσιαστήκαμε πολύ καλά διαβασμένοι, καθώς το προπονητικό τιμ μας είχε δώσει όλες τις οδηγίες και εμείς εφαρμόσαμε το πλάνο επιβάλλοντας τον ρυθμό μας από την αρχή ως το τέλος».

Για το σερί των 5 νικών της Ένωσης ο Γιώργος Κογιώνης πρόσθεσε: «Θα πάω λιγάκι πίσω τον χρόνο. Σχεδόν πριν δύο μήνες περιμέναμε το κενό των εορτών των Χριστουγέννων θέλοντας να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όσο το δυνατόν καλύτερα. Όμως δεν τα καταφέραμε. Ηττηθήκαμε στις λεπτομέρειες στην Κέρκυρα από τον Ιόνιο και στην έδρα μας από τον Εθνικό Λιβαδειάς. Δεν κλείσαμε καλά το 2025 και επίσης ξεκινήσαμε άσχημα το 2026 χάνοντας στην παράταση στην Ελευσίνα. Τότε είπαμε ότι έπρεπε να γυρίσει ο διακόπτης. Δεν ήταν εύκολο. Το καταφέραμε μέσα από πολλή δουλειά και συνολική προσπάθεια. Σε κάθε παιχνίδι ο πρωταγωνιστής είναι διαφορετικός. Είμαστε ομάδα, έχουμε το εγώ κάτω από το εμείς, αυτό είναι το μότο μας και με αυτό προχωράμε».

Για τη συνέχεια, με την Ένωση να έχει «ρεπό» καθώς την επόμενη αγωνιστική επρόκειτο να παίξει με τη Ν. Κηφισιά, που έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, ο Γιώργος Κογιώνης είπε: «Έχουμε ένα μικρό κενό, να χαλαρώσουμε και να προετοιμαστούμε καλύτερα για το παιχνίδι της μεθεπόμενης αγωνιστικής με τον Έσπερο Λαμίας, που είναι μία επικίνδυνη ομάδα. Θα πάμε στη Λαμία να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει. Όσο διευρύνουμε το σερί των νικών, τόσο θα ψηλώνουμε. Όμως ήδη έχουμε τρυπήσει το ταβάνι μας. Ο α’ γύρος ήταν αναγνωριστικός. Έχουμε βρει πλέον τα πατήματά μας και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι».

