ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Liofyllo: «Με επιτυχία η δράση αναδάσωσης στο Αλσος Γηροκομείου»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση εθελοντικής αναδάσωσης στο Αλσος Γηροκομείου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 26 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου 2026, με πρωτοβουλία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Liofyllo, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus + KA220 YOU «INNO-ANTIDOTE».

Η ανακοίνωση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Liofyllo αναφέρει τα εξής:

«Η δράση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με την καθοριστική στήριξη του Δασαρχείου Πατρών, το οποίο με άμεσα αντανακλαστικά καθοδήγησε και συντόνισε το έργο αναδάσωσης, με προεξάρχοντα τον Δασάρχη Πατρών, κ. Σταύρο Βαρβατσούλη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή του.

Το Αλσος Γηροκομείου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή. Η καταστροφή του από δύο πυρκαγιές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια συνιστά σοβαρό πλήγμα για το τοπικό οικοσύστημα, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ένα τέτοιο φυσικό κεφάλαιο δεν αναγεννάται από μόνο του.

Το δάσος δεν ξαναφυτρώνει μόνο του. Χρειάζεται ανθρώπους, παρουσία και πράξη.

Στο κάλεσμα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Liofyllo ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό φορείς, σύλλογοι και πολίτες. Στη δράση συμμετείχαν ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Γηροκομείου με πρόεδρο την κα Ντίνα Παπάκου, η εθελοντική οργάνωση νέων Project Κα.Πα. με εκπρόσωπο τον κο. Σπύρο Μακρή, το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, καθώς και οι σχολικές μονάδες 46ου και 41ου Δημοτικού Σχολείου και του 17ου Γυμνασίου Πατρών. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή απλών πολιτών και οικογενειών, που σταμάτησαν για να βοηθήσουν, αποδεικνύοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο περιβαλλοντικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης του έργου “INNO-ANTIDOTE”, μια δυναμική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση νέων ηλικίας 18–26 ετών στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, μέσα από συλλογική δράση και ενεργή συμμετοχή.

Θα θέλαμε, τέλος, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους χορηγούς που στήριξαν τη δράση προσφέροντας χυμούς, σνακ και νερά για τους μικρούς μας φίλους: τον κ. Κώστα Μπακαλάρο, τον κ. Χάρη Ανδρικόπουλο, καθώς και την κα Ρένα Σκαρλάτου από το Ανατολικό Διαμέρισμα Πάτρας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης αναδάσωσης στο Άλσος Γηροκομείου αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η κοινωνία, οι φορείς και οι πολίτες συνεργάζονται με κοινό όραμα: την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού μας περιβάλλοντος».

