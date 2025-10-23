Κοινή αγωνία Μπακογιάννη-Βενιζέλου για εθνική συνεννόηση από την Πάτρα

Ντόρα Μπακογιάννη και Ευάγγελος Βενιζέλος, βρέθηκαν χθες στην Πάτρα, ως ομιλητές της εκδήλωσης διαλόγου του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές». Οι δύο πολιτικοί ανέπτυξαν μια πυκνή και αιχμηρή ανάλυση για τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη και τις συνέπειές της για την Ελλάδα και τη Δύση.

Χαιρετισμό στην έναρξη απηύθυνε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας και ο πρ. πρύτανης και πρόεδρος του ΔΣ του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών, Σταύρος Κουμπιάς, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την κρίση ταυτότητας της Δύσης, η οποία, όπως τόνισε, «δεν αποτελεί πλέον ενιαίο αξιακό και στρατηγικό υποκείμενο». Επισήμανε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει μετατραπεί σε «προσωποπαγές φαινόμενο», οδηγώντας σε αποδυνάμωση των διεθνών θεσμών και σε μια συναλλακτική λογική συμμαχιών, που καθιστά αβέβαιο τον ευρωατλαντικό άξονα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ελλάδα, υπογράμμισε πως οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες «ακυρώνουν τις παραδοχές της Μεταπολίτευσης» και επιβάλλουν ριζική αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής, ιδίως απέναντι στην Τουρκία και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η χώρα», σημείωσε, «πρέπει να μάθει να λειτουργεί με όρους στρατηγικής αυτογνωσίας, χωρίς να θεωρεί δεδομένη καμία εξωτερική προστασία».

Ο κ. Βενιζέλος έκλεισε τονίζοντας ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία αποτελεί «τον πιο πολύτιμο, αλλά και πιο ευάλωτο πυρήνα του δυτικού κόσμου», που οφείλει να προστατευθεί σε μια εποχή «παγκόσμιας αβεβαιότητας και ιδεολογικής ρευστότητας». Παράλληλα επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει «σε θεσμική αξιοπιστία, στρατηγική ψυχραιμία και διπλωματική ευφυΐα», ώστε να διατηρήσει ρόλο σταθερότητας σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. «Η ισχύς των κρατών», είπε χαρακτηριστικά, «δεν μετριέται μόνο σε όπλα, αλλά κυρίως σε αυτοπεποίθηση, γνώση και συνέπεια».

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

Η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα εθνική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, καθώς το διεθνές περιβάλλον έχει εισέλθει σε εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών. Επισήμανε ότι η κατάρρευση των παλαιών ισορροπιών, η ανυπαρξία σταθερών κανόνων και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την Ευρώπη προς την Ασία, έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνα ρευστό πλαίσιο, στο οποίο η Ελλάδα κινείται με στρατηγική προνοητικότητα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή αδράνεια και στην αδυναμία των Βρυξελλών να προβλέψουν κρίσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή αναταραχή. Τόνισε πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής είναι το τοξικό πολιτικό κλίμα και η εσωτερική πόλωση, που καθιστούν αδύνατη τη συνεννόηση στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα.

Η πρότασή της για τη σύγκληση Συμβουλίου Πρώην Πρωθυπουργών, υπό την προεδρία του σημερινού πρωθυπουργού, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θεσμικού χώρου συνεννόησης και αξιοποίησης της πολιτικής εμπειρίας των ηγετών που έχουν διαχειριστεί κρίσιμες περιόδους.

Τέλος, ανέδειξε τη σημασία ενιαίας εθνικής στάσης απέναντι στην Τουρκία -ιδίως μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν- καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού, αξιόπιστου παράγοντα στη Μέση Ανατολή, χάρη στις ισορροπημένες σχέσεις της με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Η κ. Μπακογιάννη κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να υπερβούν τις κομματικές γραμμές και να υιοθετήσουν μια κουλτούρα στρατηγικής συνέχειας ως προϋπόθεση για τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας.

