Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις ώς 70%

Εκπνέει σήμερα η διορία για την υποβολή αίτησης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), το πρόγραμμα που προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση κινδυνεύουν να χάσουν προνόμια που μπορούν να μειώσουν τον λογαριασμό έως και 70% για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές.

Σημαντικό είναι πως η αίτηση είναι υποχρεωτική ακόμη και για τους ήδη ενταγμένους, αφού κάθε χρόνο γίνεται επανέλεγχος εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr/kot), με είσοδο μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet. Τα βασικά βήματα είναι:

Συναίνεση για την επεξεργασία των στοιχείων

Συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων

Επιλογή τύπου ΚΟΤ (Α ή Β)

Καταχώρηση αριθμού παροχής ρεύματος, email και κινητού

Συναίνεση τυχόν φιλοξενούμενων μελών

Υποβολή της αίτησης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται: αριθμός παροχής ρεύματος, ΑΦΜ και στοιχεία ταυτότητας (και συζύγου εάν υπάρχει), ΑΜΚΑ όλων των μελών, καθώς και βεβαίωση για άτομα που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα και το αποτέλεσμα γνωστοποιείται άμεσα.

Ποια είναι τα οφέλη

ΚΟΤ Α: Για άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προβλέπεται έκπτωση έως 70% .

Για άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προβλέπεται έκπτωση έως . ΚΟΤ Β: Προσφέρει έκπτωση έως 35%, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ενδεικτικά όρια εισοδήματος για ΚΟΤ Β:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: έως 9.000 €

Δύο ενήλικες: έως 13.500 €

Δύο ενήλικες + ένα ανήλικο: έως 15.750 €

Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικες + δύο ανήλικοι: έως 18.000 €

Τρία ενήλικα + ένα ανήλικο ή δύο ενήλικες + τρεις ανήλικοι: έως 24.750 €

Τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικες + τέσσερα ανήλικα: έως 31.500 €

Περιουσιακά κριτήρια:

Έως 120.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 15.000 € για κάθε επιπλέον μέλος (ανώτατο όριο: 180.000 €).

Ειδικές προβλέψεις

Για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 8.000 €.

Για νοικοκυριά με μέλος σε μηχανική υποστήριξη, το όριο αυξάνεται κατά 15.000 €.

Για πολύτεκνες οικογένειες, τα όρια διευρύνονται κατά 20%.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



