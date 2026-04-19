Κοινωνικός Τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και από συνταξιούχους

Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ: Ποιους αφορά, πώς θα κατανεμηθούν τα vouchers και πού προσφέρονται δωρεάν διανυκτερεύσεις.

19 Απρ. 2026 12:15
Pelop News

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης βρίσκονται τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, προκειμένου να εκκινήσει το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΥΠΑ στοχεύει να θέσει σε ισχύ το νέο πρόγραμμα νωρίτερα από το σύνηθες, ενδεχομένως και πριν από την 1η Μαΐου 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

  • Καταβάλλουν τη σχετική εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή.

  • Η επιλογή θα γίνει μέσω μοριοδότησης (ΟΠΣ ΔΥΠΑ) με βάση κριτήρια όπως: αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκότητα, αριθμός τέκνων, εισόδημα και εάν συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα.

Συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 25.000 επιταγές, οι οποίες εξασφαλίζουν στους δικαιούχους:

  • Έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

  • Δωρεάν διακοπές (μηδενική συμμετοχή):

    • Έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέσβο, Χίο, Κω, Λέρο, Σάμο και Ρόδο.

    • Έως 12 διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια (Ιστιαία, Αιδηψό, Μαντούδι, Λίμνη), Θεσσαλία (Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα) και Έβρο.

Οικονομικές διευκολύνσεις -Ακτοπλοϊκά

  • Bonus Αυγούστου: Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στις πληγείσες περιοχές (Εύβοια, Έβρος, Θεσσαλία), η προσαύξηση ισχύει για όλο το έτος.

  • Ακτοπλοϊκά: Η συμμετοχή των συνταξιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα Άτομα με Αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:
Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ.

