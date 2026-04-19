Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών, όλες οι αλλαγές και οι νέοι δικαιούχοι

Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για 320.000 επιταγές (voucher) φθηνών διακοπών.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών, όλες οι αλλαγές και οι νέοι δικαιούχοι
19 Απρ. 2026 9:49
Pelop News

Σημαντικές αλλαγές και διεύρυνση των δικαιούχων φέρνει το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 2026. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 1η Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση των δημοφιλών προορισμών κατά το δίμηνο αιχμής Ιουλίου-Αυγούστου.

Το φετινό πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ωφελήσει περίπου 300.000 έως 320.000 πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που κατά το προηγούμενο έτος συμπλήρωσαν 50 ημέρες ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες.

Διαβάστε επίσης: Αντίστροφη μέτρηση για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές πριν τις εξετάσεις

Οι 3 μεγάλες καινοτομίες του 2026

  • Προτεραιότητα σε Πολύτεκνους: Οι πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν πλέον αυξημένη μοριοδότηση, εντασσόμενες στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

  • Ένταξη Ανάδοχων Οικογενειών: Για πρώτη φορά, οι ανάδοχες μητέρες καθίστανται πλήρεις δικαιούχοι, εξισωμένες με τις φυσικές και θετές μητέρες, τόσο για το πρόγραμμα διακοπών όσο και για τις παροχές μητρότητας.

  • Διεύρυνση Παροχών Μητρότητας: Το πλαίσιο προστασίας επεκτείνεται πλέον και σε περιπτώσεις παρένθετης κύησης, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση του θεσμού.

Δείτε ακόμα: «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ

Διάρκεια διαμονής και δωρεάν διανυκτερεύσεις

Οι κάτοχοι των επιταγών (vouchers) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, προβλέπεται ειδικό καθεστώς για συγκεκριμένες περιοχές:

  • Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Λέσβος, Χίος, Κως, Λέρος, Σάμος και Ρόδος.

  • Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Δήμοι Βόρειας Εύβοιας, Έβρος και Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Παράλληλα, η επιδότηση προς τους παρόχους καταλυμάτων θα είναι προσαυξημένη κατά 20% για τις διακοπές που πραγματοποιούνται τον Αύγουστο, καθώς και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Κεφαλονιά: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης, πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων
11:02 Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Έρχεται τον Ιούνιο με επιδότηση έως 95%, ποιους αφορά και τι καλύπτει
10:53 Σκιάθος: Διεθνής «πρότυπο ανθεκτικότητας» με την υπογραφή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου
10:45 Παρέμβαση Μητσοτάκη για την «τοξικότητα» στη δημόσια ζωή: «Δεν μπορώ να σιωπήσω»
10:40 Μέση Ανατολή: 50 δισ. δολάρια απώλειες πετρελαίου σε 50 ημέρες πολέμου
10:32 Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από τοξικότητα και διχασμό, εκλογές στο τέλος της τετραετίας
10:25 Εκλογές στη Βουλγαρία: Φαβορί ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ
10:18 Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι Κρήτης
10:08 Πάτρα: 35 χρόνια από την φονική έκρηξη στη Βότση
10:00 ΑΥΤΟΨΙΑ Πάτρα: Σκηνίτες στην καμάρα, καταλήψεις και ναρκωτικά έναντι του Ρωμαϊκού Σταδίου ΦΩΤΟ
9:49 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών, όλες οι αλλαγές και οι νέοι δικαιούχοι
9:40 Εορτολόγιο: Κυριακή του Θωμά, ποιοι γιορτάζουν σήμερα
9:35 Αντίστροφη μέτρηση για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές πριν τις εξετάσεις
9:28 Ιράν: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφορές – Κλειστό το Στενό Ορμούζ
9:23 Παράσυρση 16χρονης Λιοσίων: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα, μάχη για τη ζωή δίνει η ανήλικη
9:16 Ανοιξιάτικος ο καιρός με πρόσκαιρη αστάθεια, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:10 Θρίλερ στο Ακταίο: Νεκρός άνδρας μέσα στις στάχτες, βρέθηκε όπλο δίπλα του
22:59 Δυσκοιλιότητα: Αυτά είναι τα 7 θαυματουργά βότανα που ανακουφίζουν και την καταπολεμούν
22:33 Κουνδουράκης: «Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα»
22:21 Κολυδάς για αφρικανική σκόνη: «Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και λιγότερο ανησυχητική απ’ όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
