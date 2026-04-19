Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών, όλες οι αλλαγές και οι νέοι δικαιούχοι

Σημαντικές αλλαγές και διεύρυνση των δικαιούχων φέρνει το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 2026. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 1η Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση των δημοφιλών προορισμών κατά το δίμηνο αιχμής Ιουλίου-Αυγούστου.

Το φετινό πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ωφελήσει περίπου 300.000 έως 320.000 πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που κατά το προηγούμενο έτος συμπλήρωσαν 50 ημέρες ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες.

Οι 3 μεγάλες καινοτομίες του 2026

Προτεραιότητα σε Πολύτεκνους: Οι πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν πλέον αυξημένη μοριοδότηση, εντασσόμενες στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Ένταξη Ανάδοχων Οικογενειών: Για πρώτη φορά, οι ανάδοχες μητέρες καθίστανται πλήρεις δικαιούχοι, εξισωμένες με τις φυσικές και θετές μητέρες, τόσο για το πρόγραμμα διακοπών όσο και για τις παροχές μητρότητας.

Διεύρυνση Παροχών Μητρότητας: Το πλαίσιο προστασίας επεκτείνεται πλέον και σε περιπτώσεις παρένθετης κύησης, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση του θεσμού.

Διάρκεια διαμονής και δωρεάν διανυκτερεύσεις

Οι κάτοχοι των επιταγών (vouchers) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, προβλέπεται ειδικό καθεστώς για συγκεκριμένες περιοχές:

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Λέσβος, Χίος, Κως, Λέρος, Σάμος και Ρόδος.

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Δήμοι Βόρειας Εύβοιας, Έβρος και Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Παράλληλα, η επιδότηση προς τους παρόχους καταλυμάτων θα είναι προσαυξημένη κατά 20% για τις διακοπές που πραγματοποιούνται τον Αύγουστο, καθώς και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



