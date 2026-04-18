Η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» ανοίγει στις 24 Απριλίου, σηματοδοτώντας την πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια μέσα από κατ’ οίκον φροντίδα. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το voucher φτάνει έως τα 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση και τα 300 ευρώ για όσους εργάζονται μερικώς.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών και εντάσσεται στη δράση κατ’ οίκον φροντίδας μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη και μέσω του gov.gr. Το επίσημο περιβάλλον του προγράμματος περιγράφει τη δράση ως υπηρεσία φύλαξης στο σπίτι από επιμελητές και επιμελήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Δικαιούχοι είναι μητέρες, πατέρες ή άλλα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα, ενώ το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για φοιτήτριες και σπουδάστριες μητέρες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες αλλά και ανέργες μητέρες, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των ωφελουμένων που συνοδεύει την πανελλαδική εφαρμογή της δράσης.

Παράλληλα, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν ως επιμελητές όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αρκεί να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής. Η ρύθμιση αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί επίσημα από το υπουργείο ως μία από τις σημαντικές αλλαγές της νέας φάσης του προγράμματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ισχύουν εισοδηματικά όρια που συνδέονται με τον αριθμό των παιδιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου, για ένα παιδί το όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν καταργηθεί.

Η διεύρυνση αυτή παρουσιάζεται από το υπουργείο ως μέτρο ενίσχυσης της οικογένειας και συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει τονιστεί ότι το πρόγραμμα έρχεται συμπληρωματικά προς τη φροντίδα που προσφέρουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ειδικά για οικογένειες που χρειάζονται πιο ευέλικτη καθημερινή υποστήριξη.

Πώς γίνεται η εγγραφή στην πλατφόρμα

Η εγγραφή των επιμελητών και επιμελητριών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου επιμελητών της δράσης, το οποίο είναι διαθέσιμο από το gov.gr. Η επίσημη υπηρεσία αναφέρει ότι το μητρώο αφορά όσους επιθυμούν να παρέχουν φύλαξη βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Για την εγγραφή στο μητρώο προβλέπονται προϋποθέσεις που αφορούν εκπαίδευση, κατάσταση υγείας, γνώσεις πρώτων βοηθειών και ποινικό έλεγχο, ώστε η παρεχόμενη φροντίδα να πληροί όρους ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Για όσους δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών, προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής σε δωρεάν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο. Οι επιμελητές που θα εγγραφούν θα μπορούν να αναλαμβάνουν τη φροντίδα έως και τριών παιδιών ταυτόχρονα, εφόσον επιλέγονται από οικογένειες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Τι αλλάζει με τη νέα φάση του προγράμματος

Η νέα φάση των «Νταντάδων της Γειτονιάς» σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στην πανελλαδική κάλυψη. Το υπουργείο έχει αναφέρει ότι στο πιλοτικό στάδιο συμμετείχαν πάνω από 1.200 επιμελητές, εξυπηρετήθηκαν περισσότερες από 2.200 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για περίπου 2.370 παιδιά.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 24 Απριλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να επεκτείνει το μέτρο σε όλη τη χώρα, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες φύλαξης μόνο μέσω των υφιστάμενων δομών. Το βάρος πέφτει πλέον στην ταχύτερη ενεργοποίηση του μητρώου, στη σωστή πιστοποίηση των επιμελητών και στην ομαλή καταβολή του voucher κάθε μήνα.

