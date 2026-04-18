Οι κατασχέσεις από την εφορία έχουν περάσει πλέον σε νέα φάση έντασης, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί σε ευρεία κλίμακα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Η εικόνα που αποτυπώνεται στην Έκθεση Απολογισμού 2025 της ΑΑΔΕ δείχνει ότι η πίεση προς τους οφειλέτες δεν είναι θεωρητική, αλλά ήδη πλήρως ενεργή.

Στο τέλος του 2025, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση έφτασαν τους 3.713.275. Από αυτούς, για 2.308.665 η φορολογική διοίκηση μπορεί να λάβει μέτρα, ενώ ήδη 1.662.981 ΑΦΜ βρίσκονταν υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Με απλά λόγια, περίπου 7 στους 10 οφειλέτες που μπορούν να μπουν σε μέτρα έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 72%.

Πώς “μαζεύει” τα χρέη η εφορία

Το βασικό εργαλείο παραμένουν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, δηλαδή οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων και άλλων εισοδημάτων μέσω τρίτων. Σύμφωνα με τον πίνακα 2.15 της ΑΑΔΕ, μόνο μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν 500.316 τέτοιες κατασχέσεις, έναντι 466.784 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 7,2%.

Στην ίδια κατηγορία αναγκαστικών μέτρων περιλαμβάνονται ακόμη 12.633 παραγγελίες κατάσχεσης, 127 προγράμματα πλειστηριασμού, 6.774 υποθήκες και 4.220 ποινικές διώξεις μέσα στο 2025. Αυτό δείχνει ότι η εφορία αξιοποιεί πλέον συνδυαστικά κάθε διαθέσιμο εργαλείο πίεσης για την είσπραξη των οφειλών και όχι μόνο τις κλασικές δεσμεύσεις λογαριασμών.

Μεγάλη πίεση και στους μεγάλους οφειλέτες

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στους μεγάλους οφειλέτες μέσω της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ). Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι από τις επιχειρησιακές δράσεις της μονάδας εισπράχθηκαν το 2025 συνολικά 1.041,8 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 13,7% σε σχέση με το 2024 και σαφώς υψηλότερο από τον ετήσιο στόχο των 700 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της ΕΜΕΙΣ περιλάμβανε 5.136 υποθέσεις μεγάλων οφειλετών, δηλαδή περιπτώσεις με οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι πέρα από τη μαζική πίεση προς τους πολλούς μικρότερους οφειλέτες, η ΑΑΔΕ συνέχισε και τις στοχευμένες κινήσεις στα υψηλά ποσά.

Τι γίνεται με τα χρέη που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης

Την ίδια στιγμή, αυξήθηκαν θεαματικά και οι οφειλές που χαρακτηρίστηκαν ανεπίδεκτες είσπραξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο στην ΕΜΕΙΣ το σχετικό ποσό εκτινάχθηκε από 340,2 εκατ. ευρώ το 2024 σε 7.675,3 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως λόγω πολύ μεγάλων υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και μία υπόθεση ύψους 5,5 δισ. ευρώ ενός νομικού προσώπου.

Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης δεν σημαίνει ότι το χρέος διαγράφεται. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι πρόκειται για οφειλές που δεν αναμένεται να εισπραχθούν άμεσα, αλλά το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης στο μέλλον. Παράλληλα, οι σχετικές απαιτήσεις εξακολουθούν να επιφέρουν περιορισμούς και δεσμεύσεις για τους οφειλέτες.

Συνολική εικόνα για τα χρέη προς την ΑΑΔΕ

Η συνολική εικόνα των χρεών παραμένει βαριά. Η ΑΑΔΕ καταγράφει ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της φορολογικής διοίκησης την 1η Ιανουαρίου 2026 είχε διαμορφωθεί στα 113.858,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 113,9 δισ. ευρώ. Το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των ανεπίδεκτων είσπραξης, ανήλθε σε 78.828,2 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση της εφορίας αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, καθώς το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων χρεών παραμένει εξαιρετικά υψηλό και η φορολογική διοίκηση έχει ήδη δείξει ότι προχωρά συστηματικά σε κατασχέσεις, δεσμεύσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις για την είσπραξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των οφειλών.

