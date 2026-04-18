Πληρωμές-μαμούθ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 20 έως 24 Απριλίου

Σε τροχιά μεγάλων καταβολών μπαίνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα από 20 έως 24 Απριλίου, καθώς οι προγραμματισμένες πληρωμές φτάνουν συνολικά τα 1.366.334.451,81 ευρώ και αφορούν 2.666.941 δικαιούχους. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026, όμως στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης, κοινωφελή προγράμματα και το «Σπίτι μου».

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε τρεις βασικές καταβολές μέσα στην εβδομάδα. Στις 20 Απριλίου θα πληρωθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για παροχές. Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026. Επιπλέον, από 20 έως 24 Απριλίου θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Διαβάστε επίσης: Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται, oι δύο ημερομηνίες από τον e-ΕΦΚΑ

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα κινηθεί σχεδόν αποκλειστικά στον ρυθμό των συντάξεων, αφού εκεί κατευθύνεται και το μεγαλύτερο κομμάτι του συνολικού ποσού. Η πίστωση των συντάξεων Μαΐου είναι η πιο βαριά πληρωμή του πακέτου και αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν επίσης σημαντικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, 18.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Άλλα 1.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Παράλληλα, 18.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πού πέφτει το μεγαλύτερο βάρος

Από τα συνολικά 1,366 δισ. ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα αφορά τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και ειδικά τις συντάξεις. Η ΔΥΠΑ συμμετέχει με μικρότερο αλλά στοχευμένο πακέτο, το οποίο καλύπτει κυρίως ανέργους, μητέρες και δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης. Έτσι, η επόμενη εβδομάδα αποκτά ξεκάθαρο οικονομικό αποτύπωμα για εκατομμύρια πολίτες, καθώς οι πληρωμές αφορούν τόσο πάγιες υποχρεώσεις του ασφαλιστικού συστήματος όσο και κρίσιμες κοινωνικές παροχές.

Το βασικό είναι ότι το πρόγραμμα πληρωμών έχει πλέον κλειδώσει επισήμως και οι δικαιούχοι μπορούν να γνωρίζουν από τώρα ποια ημέρα και για ποια κατηγορία ενίσχυσης ή παροχής θα γίνουν οι καταβολές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



