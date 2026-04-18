Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται, oι δύο ημερομηνίες από τον e-ΕΦΚΑ

Τις ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Μαΐου 2026 ανακοίνωσε επίσημα ο e-ΕΦΚΑ, διατηρώντας και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο δόσεις, την Παρασκευή 24 και τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται, oι δύο ημερομηνίες από τον e-ΕΦΚΑ
18 Απρ. 2026 10:36
Pelop News

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε επίσημα το χρονοδιάγραμμα πληρωμής για τις συντάξεις Μαΐου 2026, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο ημερομηνίες, όπως προβλέπει η πάγια πρακτική του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του φορέα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά τους να πιστώνονται από τις 24 έως τις 27 Απριλίου.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1ης Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Επίσης, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα ακολουθήσει η πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο πληρωμών παραμένει το ίδιο, με πρώτη ημερομηνία για τους μη μισθωτούς και δεύτερη για τους μισθωτούς και το Δημόσιο. Έτσι, οι συνταξιούχοι μπορούν ήδη να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε θα γίνει η πίστωση ανάλογα με το ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους.

