Η απόσυρση αυτοκινήτων επιστρέφει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ενεργή πανευρωπαϊκή ρύθμιση που να επιβάλλει αυτομάτως μαζική και υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ΙΧ με βάση ένα απλό ηλικιακό όριο. Υπάρχει όμως από το 2023 επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο κανονισμό στα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, η οποία επιδιώκει να ξεκαθαρίσει πότε ένα μεταχειρισμένο όχημα παύει να θεωρείται κανονικά χρησιμοποιούμενο και περνά στην κατηγορία του αποβλήτου.

Η συζήτηση αυτή αφορά έντονα και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία της ACEA για το 2022, η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ήταν 17,3 έτη, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 12,3 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός στόλος είναι σαφώς γηραιότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, άρα πιο εκτεθειμένος σε οποιοδήποτε μελλοντικό αυστηρότερο πλαίσιο τεχνικών και περιβαλλοντικών προϋποθέσεων.

Τα 4 κριτήρια που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Με βάση την πρόταση κανονισμού της ΕΕ για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, κρίσιμο ζήτημα είναι αν ένα όχημα εξακολουθεί να μπορεί να θεωρείται μεταχειρισμένο όχημα ή αν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως όχημα τέλους κύκλου ζωής. Το πνεύμα του σχεδίου δεν είναι να διαγράφει αυτόματα κάθε παλιό αυτοκίνητο, αλλά να βάζει πιο σαφείς κανόνες όταν ένα όχημα είναι πρακτικά εκτός χρήσης, σοβαρά κατεστραμμένο ή οικονομικά και τεχνικά μη βιώσιμο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά σημεία που συνήθως αναδεικνύονται ως καθοριστικά για την απόσυρση αυτοκινήτων είναι τέσσερα:

1. Μακρά ακινησία ή εγκατάλειψη του οχήματος

Όταν ένα όχημα παραμένει αδρανές για μεγάλο διάστημα και δεν χρησιμοποιείται ουσιαστικά, μπορεί να μπαίνει πιο εύκολα στο στόχαστρο των αρχών ως όχημα που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του. Η ευρωπαϊκή πρόταση δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σαφή διάκριση ανάμεσα στο πραγματικά χρησιμοποιούμενο μεταχειρισμένο όχημα και σε εκείνο που έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί ή δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει κανονικά.

2. Αποτυχία ή απουσία τεχνικού ελέγχου

Η τεχνική κατάσταση του αυτοκινήτου αποτελεί επίσης βασικό κριτήριο. Ένα όχημα που δεν περνά τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας ή δεν αποκαθίσταται μετά από σοβαρές βλάβες μπορεί ευκολότερα να θεωρηθεί μη κατάλληλο για συνέχιση της κυκλοφορίας. Αν και το ακριβές καθεστώς εφαρμογής διαφέρει από χώρα σε χώρα, η κατεύθυνση της ΕΕ είναι σαφώς υπέρ αυστηρότερης επιτήρησης για οχήματα που παραμένουν στον δρόμο χωρίς επαρκή τεχνική επάρκεια.

3. Δυσανάλογο κόστος επισκευής

Κομβικό είναι και το οικονομικό σκέλος. Όταν η αποκατάσταση ενός οχήματος απαιτεί δαπάνη δυσανάλογη σε σχέση με την πραγματική αξία του, η πιθανότητα να χαρακτηριστεί ως όχημα τέλους κύκλου ζωής αυξάνεται. Η λογική πίσω από την ευρωπαϊκή συζήτηση είναι ότι δεν έχει νόημα να παραμένει τυπικά «ενεργό» ένα όχημα που στην πράξη δεν συμφέρει να επισκευαστεί και δεν έχει λειτουργική προοπτική.

4. Πολύ χαμηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Παρότι η ίδια η ευρωπαϊκή πρόταση για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής αφορά κυρίως το πότε ένα όχημα μετατρέπεται σε απόβλητο, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο η πίεση μεγαλώνει για τα παλαιά και πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι οχήματα πολύ χαμηλών προτύπων εκπομπών βρίσκονται ούτως ή άλλως πιο κοντά σε περιορισμούς, είτε μέσω ζωνών χαμηλών εκπομπών είτε μέσω αυστηρότερων ελέγχων και περιβαλλονικών πολιτικών. Δεν υπάρχει σήμερα ενιαία δεσμευτική ευρωπαϊκή διάταξη που να ορίζει ότι όλες οι κατηγορίες Euro 1 ή Euro 2 αποσύρονται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία σε όλη την ΕΕ.

Τι ισχύει σήμερα και τι όχι

Εδώ χρειάζεται προσοχή: η απόσυρση αυτοκινήτων με υποχρεωτικό, οριζόντιο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ ως δεσμευμένος κανόνας με τα χρονοδιαγράμματα που συχνά κυκλοφορούν σε δημοσιεύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει καθαρά ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού που βρίσκεται στη θεσμική διαδικασία από τις 13 Ιουλίου 2023, άρα δεν αποτελεί ακόμη τελικό, εφαρμοστέο ενιαίο καθεστώς σε όλα τα κράτη-μέλη.

Με άλλα λόγια, δεν έχει ανακοινωθεί πανευρωπαϊκή, άμεση, υποχρεωτική διαγραφή όλων των παλιών αυτοκινήτων μόνο και μόνο λόγω ηλικίας. Αυτό που προωθείται είναι ένα πιο αυστηρό σύστημα που θα ορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια πότε ένα όχημα παύει να λογίζεται ως ενεργό μέσο μετακίνησης και πότε πρέπει να περάσει στη διαδικασία τέλους κύκλου ζωής και νόμιμης διαχείρισης ως απόβλητο.

Γιατί η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο λόγο να ανησυχεί

Η ελληνική αγορά είναι πιο ευάλωτη, επειδή μεγάλο μέρος του στόλου είναι παλαιό. Το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζεται με μέση ηλικία οχημάτων 17,3 έτη, έναντι 12,3 ετών στην ΕΕ, σημαίνει ότι περισσότερα οχήματα μπορεί να βρεθούν στο όριο ανάμεσα στη διατήρηση και στην οριστική διαγραφή τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν τα συνοδεύουν υψηλά κόστη συντήρησης, αποτυχία σε τεχνικούς ελέγχους ή περιορισμένη πρακτική χρησιμότητα.

Για τον ιδιοκτήτη, η απόσυρση αυτοκινήτων εξακολουθεί σήμερα να είναι κυρίως θέμα επιλογής όταν το όχημα δεν συμφέρει να συντηρηθεί, δεν περνά έλεγχο, παραμένει ακινητοποιημένο ή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οριστική διαγραφή μέσω αδειοδοτημένων διαδικασιών παραμένει ο νόμιμος δρόμος για να σταματήσουν και οι σχετικές υποχρεώσεις που συνδέονται με το όχημα. Το ακριβές διαδικαστικό μέρος, πάντως, εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο και όχι μέσα από νέο πανευρωπαϊκό σύστημα που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

