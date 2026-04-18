Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πιο κοντά το άνοιγμα της πλατφόρμας, ποιοι κάνουν αίτηση και τι ισχύει

Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με το ενδιαφέρον χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων να στρέφεται στο πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα, ενδεχομένως, την Τρίτη 21 Απριλίου, δηλαδή νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό που παρέπεμπε στις αρχές Μαΐου. Μέχρι αυτή την ώρα, πάντως, δεν υπάρχει επίσημο δελτίο Τύπου της ΔΥΠΑ με οριστική ημερομηνία έναρξης, άρα το μόνο ασφαλές είναι ότι η τελική ανακοίνωση θα γίνει από την ίδια την Υπηρεσία.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, διαρκεί 13 μήνες, ενώ η ίδια η υπηρεσία διευκρινίζει ότι οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Παράλληλα, οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους μπορούν να αξιοποιήσουν επιταγή κοινωνικού τουρισμού για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και για ακτοπλοϊκή μετάβαση. Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 300.000 δικαιούχοι και ωφελούμενοι, στοιχείο που αναφέρεται και στα σχετικά δημοσιεύματα για τη νέα περίοδο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων που περιγράφονται για το νέο πρόγραμμα είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και οι άνεργοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που αποτυπώνουν το νέο πλαίσιο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο διάστημα, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Παράλληλα, τίθεται και εισοδηματικό κριτήριο με βάση το φορολογικό έτος 2024.

Ωφελούμενα μέλη θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα παιδιά των δικαιούχων, οι σύζυγοι που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, αλλά και συνοδοί ατόμων με αναπηρία όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη συνοδείας. Ειδική μέριμνα προβλέπεται και φέτος για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, καθώς και για τους πολύτεκνους, που σε αρκετές περιπτώσεις εξαιρούνται από περιορισμούς συμμετοχής σε συνεχόμενες περιόδους.

Ποιοι μένουν εκτός

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί για τη νέα πρόσκληση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα της περιόδου 2025-2026, ανεξάρτητα από το αν αξιοποίησαν ή όχι την επιταγή τους. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και άνω, για δικαιούχους που δηλώνουν μέλος της οικογένειας με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό και για πολύτεκνους, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και σε δύο συνεχόμενες περιόδους. Εκτός μένουν επίσης όσοι λαμβάνουν ανάλογη παροχή από άλλο φορέα για το ίδιο διάστημα ή όσοι έχουν τιμωρηθεί με κύρωση αποκλεισμού από το πρόγραμμα 2026-2027.

Πόσες διανυκτερεύσεις καλύπτονται

Η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου η διάρκεια αυξάνεται: έως 10 διανυκτερεύσεις προβλέπονται για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, ενώ έως 12 διανυκτερεύσεις μπορούν να γίνουν στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Σε αυτές τις ειδικές περιοχές, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή για τη διαμονή. Αντίθετα, στα καταλύματα της υπόλοιπης χώρας οι δικαιούχοι συμμετέχουν με μικρό ιδιωτικό ποσό, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος. Επιπλέον, οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, για την περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και για την περίοδο από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027, με εξαίρεση τις περιοχές που ήδη απολαμβάνουν ειδικό καθεστώς ενίσχυσης.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Για τον γενικό πληθυσμό καλύπτεται το 50% του κόστους, ενώ για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% η επιδότηση φτάνει το 100%. Η δυνατότητα αυτή είναι κρίσιμη ειδικά για όσους επιλέξουν νησιωτικούς προορισμούς και συνδέεται άμεσα με τα Μητρώα Παρόχων της ΔΥΠΑ, από τα οποία οι δικαιούχοι επιλέγουν κατάλυμα και ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ η πρόσβαση γίνεται μέσω gov.gr στη διαδρομή «Εργασία και ασφάλιση», «Αποζημιώσεις και παροχές», «Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού». Με βάση και τον τρόπο που εφαρμόστηκε σε προηγούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ, η υποβολή αναμένεται να ανοίξει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και στη συνέχεια να δοθεί δυνατότητα για όλα τα ψηφία. Για τη φετινή περίοδο, πάντως, το πλήρες χρονοδιάγραμμα θα κλειδώσει μόνο όταν αναρτηθεί η Δημόσια Πρόσκληση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πλατφόρμα φαίνεται να πλησιάζει στο άνοιγμα, αλλά μέχρι να μιλήσει επίσημα η ΔΥΠΑ, η 21η Απριλίου παραμένει πιθανή και όχι οριστική ημερομηνία. Για όσους ενδιαφέρονται να μπουν στο πρόγραμμα, το κρίσιμο είναι να έχουν έτοιμα τα βασικά στοιχεία τους και να παρακολουθούν την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρόσκλησης, γιατί εκεί θα κλειδώσουν η ημερομηνία, τα βήματα της αίτησης και όλες οι τελικές λεπτομέρειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



