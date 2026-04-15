Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πού μένεις δωρεάν έως 12 νύχτες

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει επιδοτούμενες αλλά και πλήρως δωρεάν διακοπές, με ειδική ενίσχυση για νησιά και περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια.

15 Απρ. 2026 11:19
Pelop News

Από την 1η Μαΐου τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο καλύπτει 300.000 δικαιούχους και δίνει τη δυνατότητα για οικονομικές ή και εντελώς δωρεάν διακοπές σε όλη τη χώρα. Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, έπειτα από απευθείας συνεννόηση με το κατάλυμα και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Το πρόγραμμα προβλέπει όμως και πιο ενισχυμένες παροχές για συγκεκριμένες περιοχές. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη πιο ενισχυμένη είναι η πρόβλεψη για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπου οι διανυκτερεύσεις φτάνουν έως και τις 12 εντελώς δωρεάν νύχτες. Αυτό ισχύει για τα καταλύματα στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, για τη Σάμο, αλλά και για περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου, με εξαίρεση τις Σποράδες.

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων στα εισιτήρια ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά διατίθενται δωρεάν.

Παράλληλα, οι τιμές επιδότησης είναι αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, αλλά και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας η αυξημένη επιδότηση ισχύει για ολόκληρο το έτος.

Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, η ΔΥΠΑ δίνει αυξημένο βάρος και στις ευάλωτες ομάδες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι πολύτεκνοι εντάσσονται σε καθεστώς ενισχυμένης στήριξης, ενώ προβλέπονται και ειδικές διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία και άλλες κοινωνικές κατηγορίες.

Έτσι, το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 διαμορφώνει ένα πλαίσιο που δεν δίνει μόνο λίγες ημέρες ξεκούρασης, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρει τη δυνατότητα για πλήρως δωρεάν διακοπές έως 12 νύχτες, ανάλογα με την περιοχή που θα επιλέξει ο δικαιούχος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ