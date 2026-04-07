Η ΔΥΠΑ προσλήψεις ανέργων με 100% επιδότηση μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δράσης κατάρτισης και απασχόλησης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη τη χώρα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν κανονικά οικονομική δραστηριότητα.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 1.118 ευρώ τον μήνα και 13.416 ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο που θα προσληφθεί. Παράλληλα, μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων.

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για εργοδότες που θέλουν να ενισχύσουν το προσωπικό τους χωρίς να αναλάβουν πρόσθετες δεσμεύσεις μετά το πέρας της επιδότησης.

Πού γίνονται οι αιτήσεις

Η αίτηση συμμετοχής των επιχειρήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr, ενώ ξεχωριστή ηλεκτρονική διαδικασία προβλέπεται για τους ωφελούμενους ανέργους. Η ΔΥΠΑ έχει επισημάνει ότι πρόκειται για την τελική προθεσμία υποβολής, καλώντας ενδιαφερόμενους και επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Η δράση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνδυάζει κατάρτιση με επιδοτούμενη εργασία, ώστε οι δικαιούχοι να αποκτήσουν όχι μόνο εισόδημα αλλά και πιο ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

