ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Μπαράζ» πληρωμών 97,5 εκατ. ευρώ, ποιοι πάνε ταμείο

Δείτε πότε πληρώνονται το αδειοδωρόσημο Πάσχα, τα εφάπαξ και τα επιδόματα ανεργίας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

06 Απρ. 2026 10:14
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, το νέο κύμα πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με συνολικά 97,5 εκατομμύρια ευρώ να πιστώνονται στους λογαριασμούς 135.550 δικαιούχων.

Η διαδικασία των καταβολών θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παροχών, από το αδειοδωρόσημο των οικοδόμων έως επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

  • Τετάρτη 8 Απριλίου: Θα καταβληθούν 57 εκατ. ευρώ σε 107.000 εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Το ποσό αφορά το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026.

  • 6 έως 9 Απριλίου: Θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά στην πίστωση των εξής ποσών:

  • 8 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών κοινωνικών ενισχύσεων.

  • 15 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες, στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας προστασίας της μητρότητας.

Οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς τους, ανάλογα με την τράπεζα και τη ροή των ενταλμάτων πληρωμής.

