Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε έως 30 Ιουνίου 2026. Έως 6 διανυκτερεύσεις με voucher, μηδενική συμμετοχή σε νησιά και ηπειρωτικές περιοχές.

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές
24 Δεκ. 2025 11:21
Pelop News

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζεται με επέκταση της διάρκειας έως τις 30 Ιουνίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν χειμερινές διακοπές με ευνοϊκούς όρους.

Οι κάτοχοι επιταγών κοινωνικού τουρισμού (voucher) μπορούν να διανυκτερεύσουν έως 6 βράδια σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με την επιχείρηση.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

  • Έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.
  • Έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων ισχύουν αυξημένες τιμές επιδότησης κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2025 – 14 Ιανουαρίου 2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εξαιρουμένων των Σποράδων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να δουν το Μητρώο Παρόχων στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:27 Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν: Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος
12:22 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
12:16 Στην καρδιά της νέας κούρσας του Διαστήματος: Η Ρωσία σχεδιάζει ενεργειακό σταθμό στη Σελήνη
12:13 Γιορτινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από τον Δήμο Πατρέων έως τις 30 Δεκεμβρίου
12:03 Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές τα Χριστούγεννα – Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
11:59 Νέα εποχή στη μάχη κατά της παχυσαρκίας: Πράσινο φως από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους
11:55 Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά
11:51 Προφυλακιστέοι και οι 12 κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία
11:48 Ένα σχολείο πιο ασφαλές: Απινιδωτής και εκπαίδευση ζωής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ΦΩΤΟ
11:41 Η Παναχαϊκή ποντάρει σε πατρινούς και «σκανάρει» την αγορά
11:38 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του
11:32 Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικών από τον ΕΟΦ λόγω απόσυρσης πιστοποιητικού καταλληλότητας
11:30 «Εξοικονομώ»: Παράταση έως Φεβρουάριο 2026
11:27 Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική
11:21 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές
11:18 «Ανάσα» στην Περιμετρική της Πάτρας: Οι αγρότες ανοίγουν μία λωρίδα για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων
11:09 Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ
11:00 Η Λίνα Μενδώνη συζητώντας με την «Π»: «Ο πολιτισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου»
10:59 Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία
10:58 «Χαμός» με τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία Τραμπ με τη Μελάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ