Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζεται με επέκταση της διάρκειας έως τις 30 Ιουνίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν χειμερινές διακοπές με ευνοϊκούς όρους.

Οι κάτοχοι επιταγών κοινωνικού τουρισμού (voucher) μπορούν να διανυκτερεύσουν έως 6 βράδια σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με την επιχείρηση.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

Έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων ισχύουν αυξημένες τιμές επιδότησης κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2025 – 14 Ιανουαρίου 2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εξαιρουμένων των Σποράδων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να δουν το Μητρώο Παρόχων στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

