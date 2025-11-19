«Κοίτα ρε βλάκα πώς έχω κάνει τη μούρη σου, δείτε πώς τον έκανα», θύμα βίας ανηλίκων 16χρονος

Στο Ηράκλειο στο νοσοκομείο συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 16χρονος έπειτα από ομαδικό ξυλοδαρμό συνομήλικων του, το απόγευμα της Δευτέρας.

Το άγριο περιστατικό έγινε κοντά στο 11ο ΓΕΛ, επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε από παρέα ανηλίκων με αφορμή την κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης.

«Κοίτα ρε βλάκα πώς έχω κάνει τη μούρη σου, δείτε πώς τον έκανα» φέρεται να φώναζε όσο κατέγραφε το σκηνικό στο κινητό του τηλέφωνο ένας εκ των πέντε ανηλίκων που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου μαθητή.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας ο 16χρονος πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή έτερου 16χρονου και έτσι θέλησε να διασταυρώσει αν πράγματι το πρόσωπο που του υπέδειξε ο φίλος του κατείχε το δικό του κράνος.

Τότε φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την παρέα του ανήλικου που φέρεται να κρατούσε το κλεμμένο κράνος.

Ο 16χρονος καταγγέλλει ότι τρεις από τους πέντε ανήλικους-οι δυο αδέρφια-τον ξυλοκόπησαν και μάλιστα αλλεπάλληλες φορές. Για τον έναν αδερφό περιγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τον χτύπησε πολλές φορές με γροθιές στο πρόσωπο και τραβούσε βίντεο, για τον δεύτερο αναφέρει ότι συνέδραμε στον αδερφό του να τον χτυπήσει και πιθανότατα χτυπούσε και ο ίδιος, ο τρίτος της παρέας του έκανε κεφαλοκλείδωμα και του έριξε επίσης γροθιές, καταγγέλλει. Ως προς τον ρόλο των άλλων δύο ανήλικων, ο 16χρονος υποστηρίζει ότι βρίσκονταν στον κύκλο των ατόμων που του επιτέθηκαν, οι ίδιοι ωστόσο δεν τον χτύπησαν, δεν έκαναν, όμως, καμία κίνηση να αποτρέψουν τον ξυλοδαρμό του, απεναντίας έδειχναν να υποστηρίζουν εκείνους που τον χτυπούσαν.

Μία γειτόνισσα ήταν εκείνη που άρχισε να φωνάζει από το μπαλκόνι, κάνοντας γνωστό ότι είχε καλέσει την Αστυνομία. Ο 16χρονος περιγράφει ότι οι πέντε εξαφανίστηκαν στα στενά και ο ίδιος ζαλισμένος και με το δεξί μάτι πρησμένο μπήκε στο σχολείο για να τον κοιτάξει η νοσηλεύτρια. Στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 16χρονο στα ΤΕΠ του Βενιζελείου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει αγγείο στο μάτι του, δεν χρειάστηκε όμως να νοσηλευθεί.

Σε βάρος των πέντε ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα. Οι διώξεις αφορούν τα αδικήματα της:

-απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους), απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, Κώστα Παπαμαστοράκη και Φραγκίσκο Λαμπρινό, πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο, Πέμπτη, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Πηγή: cretalive

