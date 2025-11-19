Υπόθεση Λάλα: Ένα πρόσωπο «από τα παλιά», τι ψάχνει η ΕΛΑΣ μετά την ενοικίαση αυτοκινήτου από τον Πετσίτη για τους εκτελεστές

Πρόκειται για μία από τις περίεργες διασταυρώσεις προσώπων και υποθέσεων, στην οποία βρέθηκαν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Όπως διαπιστώνεται δύο από τους κατηγορούμενους για το συμβόλαιο θανάτου του Λάλα εμπλέκονται και στην απόπειρα δολοφονίας 34χρονου άνδρα στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι δύο άνδρες του είχαν στήσει ενέδρα έχοντας φτάσει στην οδό Λεάγρου με ένα αυτοκίνητο που όπως διαπιστώθηκε είχε νοικιαστεί.

Η έρευνα στην εταιρεία ενοικίασης του αυτοκινήτου, μιας MBW σκούρου χρώματος είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί στην υπόθεση ένα πρόσωπο «από τα παλιά». Ο άνθρωπος που είχε μισθώσει το όχημα δεν είναι άλλος από τον Μανώλη Πετσίτη, άλλοτε εξ απορρήτων του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, ένα πρόσωπο που κάποτε μπαινόβγαινε στο Μαξίμου με την άνεση του «συμβούλου», του φίλου, του συμμαθητή και του ανθρώπου των ειδικών αποστολών. Αυτό που ερευνά πλέον η αστυνομία είναι πώς βρέθηκε η BMW στα χέρια των δύο κατηγορουμένων και πώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έγινε το μέσο για τη μεταφορά υποψήφιων δολοφόνων στον τόπο ενός εγκλήματος.

Πάντως, από τη στιγμή που το όνομα του κ. Πετσίτη έχει περιληφθεί στη δικογραφία, θεωρείται λογικό να κληθεί για εξηγήσεις, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα γύρω από το όνομά του.

Οι δύο υποθέσεις πάντως, η απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι και η εκτέλεση του Λάλα στην Αράχωβα συνδέονται άμεσα: Οι δράστες είναι ίδια πρόσωπα τα οποία έχουν συναντηθεί στην πορεία τους: Ο 34χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα είχε εργασθεί για ένα μικρό διάστημα στα τέλη του 2023 με αρχές του 2024 σε εταιρεία καυσίμων στην οποία ο Λάλας είχε ποσοστό ιδιοκτησίας και ήταν καταγεγραμμένος ως «χούλιγκαν», με υποχρέωση μάλιστα να δίνει παρών στην αστυνομία. Τη γλίτωσε με σχετικά ελαφρά τραύματα, αφού κατάφερε να διαφύγει μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο δεύτερος, ο Λάλας έπεσε νεκρός, όταν βγήκε στο μπαλκόνι του καταλύματος στην Αράχωβα όπου είχε μεταβεί με τη σύντροφό του και ένα φιλικό ζευγάρι.

Ο 42χρονος πάντως, θεωρείται ότι βρισκόταν στο άμεσο περιβάλλον των συνεργατών προσώπου της greek mafia, που δολοφονήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Οι δράστες γνωστοί ως «ρωσοπόντιοι» ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μεν ως προς τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος έδωσε την εντολή και τα χρήματα του συμβολαίου θανάτου.

Το βασικό ερώτημα μετά τη διαπίστωση ότι οι κατηγορούμενοι κινήθηκαν με αυτοκίνητο που είχε μισθωθεί από τον Μανώλη Πετσίτη είναι πώς έφτασε στα χέρια τους και ποια η σχέση τους με τον άνθρωπο που και στο παρελθόν, κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες, είχε προκληθεί θόρυβος γύρω από το όνομα και τις δραστηριότητές του.

Ο Μανώλης Πετσίτης εμφανιζόταν ως πολυπράγμων σύμβουλος, «κολλητός» του Νίκου Παππά, αλλά και φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα Κύπριων δικηγόρων κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και εντονότερα το διάστημα από το 2016- 2018. Ο Μανώλης Πετσίτης είχε καταφέρει να δημιουργήσει έναν ευρύ κύκλο επαφών, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί- μάλιστα, το όνομα και το τηλέφωνό του είχε εντοπιστεί και στην ηλεκτρονική ατζέντα του δολοφονηθέντος πρώην αξιωματικού της ΕΛΑΣ, Σπύρου Παπαχρήστου, έξω από ταβέρνα στην Κάντζα. Η δολοφονία του συνδέεται ευθέως με τον κύκλο του αίματος στην greek mafia, αλλά οι δολοφόνοι του, φυσικοί και ηθικοί, δεν έχουν εντοπιστεί.

