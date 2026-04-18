Κοκαΐνη, κάνναβη και τέσσερις συλλήψεις σε Νιφορέικα και Πάτρα – Τι βρέθηκε σε ελέγχους της ΕΛΑΣ

Νέες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών σημειώθηκαν στην Αχαΐα την Πέμπτη 17 Απριλίου, σε υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν τόσο στη Δυτική Αχαΐα όσο και στην Πάτρα, ύστερα από ελέγχους και έρευνες αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Η πιο σοβαρή από τις υποθέσεις καταγράφηκε το πρωί στα Νιφορέικα, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα. Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλικός τρίφτης, μέσα στον οποίο υπήρχαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,8 γραμμαρίων.

Η αστυνομική έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Σε περαιτέρω έλεγχο στο αυτοκίνητο του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί βρήκαν συσκευασία από αλουμινόχαρτο, η οποία περιείχε λευκή σκόνη, πιθανόν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 8,7 γραμμαρίων. Το εύρημα αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς πρόκειται για ποσότητα που ξεπερνά τα συνήθη δεδομένα μιας απλής τυχαίας ανεύρεσης.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα: 11 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη, όπλα και χειροβομβίδα σε λίγα 24ωρα – Το σκληρό αποτύπωμα των επιχειρήσεων

Δύο ακόμη υποθέσεις στην Πάτρα

Το ίδιο βράδυ, στην Πάτρα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε ακόμη τρεις συλλήψεις, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που σχετίζονται επίσης με ναρκωτικές ουσίες.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα και μία γυναίκα και, κατά τον έλεγχο που τους έγινε, διαπίστωσαν ότι κατείχαν από κοινού μία πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2,5 γραμμαρίων.

Λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ακόμη έναν ημεδαπό άνδρα στην Πάτρα. Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε κοκαΐνη βάρους 0,35 γραμμαρίων.

Το στίγμα των ελέγχων στην Αχαΐα

Οι τρεις αυτές υποθέσεις δείχνουν ότι οι έλεγχοι των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αχαΐα παραμένουν πυκνοί και απλώνονται σε διαφορετικά σημεία, από τη Δυτική Αχαΐα μέχρι το κέντρο της Πάτρας. Μέσα σε λίγες ώρες, οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ξεχωριστές περιπτώσεις κατοχής κάνναβης και κοκαΐνης, με τις συλλήψεις να αποτυπώνουν τη σταθερή παρουσία του φαινομένου στην περιοχή.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες και τα ευρήματα θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης που ακολουθεί.

