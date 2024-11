Κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες στη Βαρκελώνη: Απίστευτες εικόνες και βίντεο

Κόκκινος συναγερμός στην Βαρκελώνη.

Μέσα σε λίγα 24ωρα γίνεται η δεύτερη πόλη της Ισπανίας μετά την Βαλένθια που αντιμετωπίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στην ανατολική Ισπανία που προκάλεσαν πλημμύρες που παρέσυραν σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά τους. Και έξι ημέρες αργότερα, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον άγνωστο αριθμό αγνοουμένων, με χιλιάδες στρατιώτες να έχουν επιστρατευτεί για να βοηθήσουν.

Βαλένθια: Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών σε διώροφο υπόγειο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Την ώρα που η περιοχή της Βαλένθια προσπαθεί να συνέλθει από τις καταστροφικές πλημμύρες, οι μετεωρολογικές προβλέψεις για άλλες περιοχές της χώρας δεν είναι ευοίωνες. Σήμερα, η τοπική κυβέρνηση της Καταλονία, προειδοποίησε για «συνεχείς και καταρρακτώδεις» βροχές σε δύο περιοχές, λέγοντας ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια και να μένουν μακριά από ρέματα και χαράδρες.

Για τη Βαρκελώνη έχει εκδοθεί προειδοποίηση κόκκινου συναγερμού «ακραίου κινδύνου».

«Μην ταξιδεύετε εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο», ανέφερε ο συναγερμός στους κατοίκους της περιοχής.

Πτήσεις έχουν επίσης εκτραπεί από το αεροδρόμιο El Prat μετά την πλημμύρα στο κτίριο του τερματικού σταθμού.

Σύμφωνα με το newsit, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Aena εξέτρεψε 15 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης τη Δευτέρα το πρωί λόγω καταιγίδας που έπληξε την περιοχή. Τα δρομολόγια του προαστιακού της Καταλονίας ακυρώθηκαν, δρόμοι έχουν κλείσει προληπτικά και τα σχολεία επίσης σήμερα είναι κλειστά.

Οι αρχές περιμένουν στην ακτογραμμή της Βαρκελώνης 180 χιλιοστά βροχής.

Δείτε τις εικόνες από την Βαρκελώνη

🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain! This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain. It’s never ending 😭 pic.twitter.com/6QSu2Ln0JD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024

🔴❗️RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain! This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain. It’s never ending 😭pic.twitter.com/jhV817tKv1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024

🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain! This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain…pic.twitter.com/qRVooGNGKH — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024

