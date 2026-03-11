Κόκκινος συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενα του Ορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενά του Ορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.



Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανάμεσά τους έξι που είχαν στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο «ανατολικό» τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

Με drone έπληξαν διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Reuters στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Φρουροί της Επανάστασης: Έβαλαν στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

