Κολομβία: Καταστροφικές πλημμύρες με 13 νεκρούς και πολλές ζημιές ΒΙΝΤΕΟ

Εδω και λίγες ώρες μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κάτοικοι παλεύουν με λάσπες και βροχές ώστε να επαναφέρουν τις γειτονιές τους στην αρχική τους κατάσταση.

09 Φεβ. 2026 11:04
Pelop News

Βυθισμένες στα λασπόνερα παραμένουν διάφορες περιοχές της Κολομβίας από τις σφοδρές βροχές που έπληξαν την χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι και σήμερα (09.02.2026) έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα.

Συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε κατολίσθηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή στον νομό Ναρίνιο, νοτιοδυτικά της Κολομβίας, καθώς οι βροχές προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και με αποτέλεσμα τόνοι λάσπης να καλύψουν σπίτια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε 7 θανάτους, 2 τραυματισμούς, κατέστρεψε 5 σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η αυτοδιοίκηση του νομού αυτού, που γειτονεύει με τον Ισημερινό.


Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν, απεικονίζουν την καταστροφή που προκλήθηκε στην Κολομβία. Μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κάτοικοι παλεύουν με λάσπες και βροχές ώστε να επαναφέρουν τις γειτονιές τους στην αρχική τους κατάσταση.

