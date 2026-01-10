Κολομβία: Κάτοικοι πιάνουν κλέφτες και τους γδύνουν στο δρόμο για παραδειγματισμό ΒΙΝΤΕΟ

10 Ιαν. 2026 22:39
Pelop News

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από τη γειτονιά Ελ Πικάτσο του Μεντεγίν στην Κολομβία, που καταγράφεται περιστατικό αυτοδικίας από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις εικόνες, δύο φερόμενοι ως κλέφτες «συνελήφθησαν» από πολίτες, οι οποίοι αποφάσισαν να τους γδύσουν, να τους βάψουν και να τους διαπομπέψουν σε κεντρικό δρόμο της πόλης.


Στο βίντεο που έχει γίνει viral στο Χ, οι δύο άνδρες κατεβαίνουν από έναν ανηφορικό δρόμο γυμνοί, ενώ πίσω τους ακολουθεί ένας άνδρας με μοτοσικλέτα, ο οποίος κορνάρει συνεχώς για να προσελκύσει την προσοχή των περαστικών.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι ακολούθησε μετά ούτε αν οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στις αρχές. «Πρέπει να μάθουν όλοι ποιοι είναι αυτοί οι κλέφτες, γιατί τις περισσότερες φορές τους αφήνουν ελεύθερους όταν τους συλλαμβάνει η αστυνομία», αναφέρει ένα από τα σχόλια, ενώ άλλοι σημειώνουν πως «αυτό δεν έχει κανένα νόημα αν μετά δεν καταδικαστούν», ζητώντας εγγυήσεις για την αποτροπή νέων εγκλημάτων.

Θυμίζουμε πως η Κολομβία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές οι πολίτες να προχωρούν σε πράξεις αυτοδικίας.

