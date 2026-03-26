Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης

Στην εξιχνίαση της ληστείας που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, φτάνοντας στη σύλληψη μιας 54χρονης αλλοδαπής στο κέντρο της Αθήνας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, επίσης αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να είχαν συμμετοχή στην υπόθεση.

Σε βάρος των εμπλεκομένων αποδίδονται, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν ληστεία από κοινού, συνέργεια σε ληστεία, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η ληστεία είχε γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου 2026, σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στην περιοχή του Κολωνακίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο από τους δράστες μπήκαν στην οικία από μπαλκονόπορτα, έχοντας τη συνδρομή ακόμη τριών συνεργών. Όλοι τους φέρονται να είχαν προετοιμάσει μεθοδικά την επιχείρηση και να κινήθηκαν φορώντας κουκούλες full-face, ώστε να μην αναγνωριστούν.

Αφού ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη ένοικο, της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία και στη συνέχεια άρχισαν να ψάχνουν τους χώρους του σπιτιού. Από το εσωτερικό της κατοικίας άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό, πριν εξαφανιστούν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ύστερα από εκτεταμένη προανάκριση και ειδικές ανακριτικές ενέργειες, κατάφερε να ταυτοποιήσει συνολικά πέντε πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τη ληστεία. Στις 19 Μαρτίου εντοπίστηκε η 54χρονη και συνελήφθη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύνδεση των επιμέρους στοιχείων της υπόθεσης.

Από την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία της προέκυψαν ευρήματα που ενίσχυσαν το ερευνητικό υλικό των Αρχών. Μεταξύ όσων κατασχέθηκαν ήταν πλήθος κοσμημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία, επτά σχοινιά αναρρίχησης, βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών, GPS tracker, αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης, φωσφορίζον γιλέκο που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για κατόπτευση του χώρου, ναρκωτικά δισκία, δύο οχήματα που χαρακτηρίζονται ως «επιχειρησιακά», καθώς και το ποσό των 1.485 ευρώ.

Η 54χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου και για το αν η συγκεκριμένη ομάδα συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



