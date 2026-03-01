Κολωνός: Πολλά τα ερωτήματα για την 31χρονη έγκυο που βρέθηκε νεκρή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου, στον Κολωνός.

Η γυναίκα βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28.02.2026) στις σκάλες της κατοικίας της, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Στο σημείο επικρατούσε εικόνα έντονης αιμορραγίας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα αστυνομία και ιατροδικαστή.

Ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της, ο οποίος προσήχθη και δίνει κατάθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, τη βρήκε πεσμένη στις σκάλες μέσα σε λίμνη αίματος και εκτίμησε ότι είχε πέσει, χτυπώντας στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού της.

Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή –που έσπευσε στο σημείο– φέρεται να μην συνάδει πλήρως με την περιγραφή του άνδρα, καθώς τα τραύματα που έφερε η άτυχη γυναίκα εξετάζονται ως προς το εάν μπορούν να αποδοθούν σε πτώση.

Μαρτυρίες για συχνούς καβγάδες

Παρότι δεν έχει καταγραφεί επίσημη καταγγελία σε βάρος του 38χρονου, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι καυγάδιζε συχνά. Γείτονες κάνουν λόγο για εντάσεις και φωνές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία, ο άνδρας έχει ακόμη ένα παιδί από προηγούμενη σχέση, με το οποίο –όπως αναφέρεται– δεν διατηρεί επαφή.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, τόσο της εγκληματικής ενέργειας όσο και του δυστυχήματος. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης αναμένεται να είναι το πλήρες πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα ευρήματα από την έρευνα στον χώρο της κατοικίας.

