Κόλπος Τεργέστης: Τεράστια σμήνη μεδουσών προκαλούν ανησυχία ΒΙΝΤΕΟ

Αυξάνεται η συχνότητα του φαινομένου – Επιπτώσεις στην αλιεία

29 Απρ. 2026 15:34
Pelop News

Τεράστια σμήνη από μέδουσες καταγράφηκαν στον Κόλπος της Τεργέστης, καλύπτοντας τόσο την επιφάνεια όσο και τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας. Το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε αλιείς και επιστήμονες, κυρίως λόγω της αυξανόμενης συχνότητάς του.

Δεν είναι πρωτοφανές, αλλά γίνεται πιο συχνό

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής (OGS), αντίστοιχες μαζικές εμφανίσεις μεδουσών έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, οι εντυπωσιακές εικόνες από drone που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες έχουν φέρει το φαινόμενο στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παρόμοιες εξάρσεις είχαν σημειωθεί τον Απρίλιο του 2021, αλλά και το 2023, όταν πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στις ακτές για να παρακολουθήσει το σπάνιο θέαμα.

 

Οι επιστήμονες εστιάζουν στη συχνότητα

Η ερευνήτρια του OGS, Βαλεντίνα Τιρέλι, επισημαίνει ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι τόσο η ποσότητα των μεδουσών, όσο η συχνότητα των εμφανίσεών τους.

Όπως αναφέρει, φαινόμενα που παλαιότερα καταγράφονταν κάθε 10 έως 15 χρόνια, πλέον επαναλαμβάνονται πολύ συχνότερα, ακόμη και κάθε τρία έως πέντε χρόνια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη θαλάσσια ισορροπία.

Κλιματική αλλαγή και άνοδος θερμοκρασίας

Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξημένη παρουσία μεδουσών με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων, παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τους.

Παρά τις ανησυχίες, η ίδια εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς τον τουρισμό, εκτιμώντας ότι τα σμήνη θα απομακρυνθούν εγκαίρως.

«Παγωμένη» η αλιεία στην περιοχή

Αντίθετα, σοβαρές είναι οι επιπτώσεις για τον αλιευτικό κλάδο. Περίπου 80 αλιευτικά σκάφη στον Κόλπος της Τεργέστης παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα, καθώς η παρουσία των μεδουσών καθιστά δύσκολη ή και αδύνατη τη δραστηριότητα.

Το φαινόμενο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις πιέσεις που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και τις άμεσες οικονομικές συνέπειες για επαγγελματίες που εξαρτώνται από αυτά.

