Κολυδάς για αφρικανική σκόνη: «Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και λιγότερο ανησυχητική απ’ όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά»

Το φαινόμενο με την παρουσία τις τελευταίες ημέρες της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα, ανέλυσε ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο οποίος εξηγεί ότι «η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και λιγότερο ανησυχητική απ’ όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά». Ακόμη, επισημαίνει πως «η παρουσία της αφρικανικής σκόνης δεν σημαίνει απαραίτητα και επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε».

Λέσβος: Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό με 43 κρούσματα σε 54 εκτροφές – Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία

Αναλύοντας τα μετεωρολογικά δεδομένα και ειδικότερα το τεφίγραμμα, δηλαδή το διάγραμμα που αποτυπώνει την κάθετη δομή της ατμόσφαιρας, υπογραμμίζει ότι «προκύπτει μία σαφής διάκριση μεταξύ των χαμηλών και των ανώτερων στρωμάτων». Ειδικότερα εξηγεί ότι «στα χαμηλά επίπεδα, κοντά στην επιφάνεια της Γης, οι ισχυροί βορειανατολικοί άνεμοι που επικρατούν λειτουργούν αποτρεπτικά περιορίζοντας την μεταφορά σκόνης προς το έδαφος. Παράλληλα, στα μεγαλύτερα ύψη οι νοτιοανατολικοί άνεμοι βοηθούν στην μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, η οποία όμως παραμένει ψηλά στην ατμόσφαιρα χωρίς να πλησιάζει την επιφάνεια της Γης».

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι «παρότι παρατηρείται μία ελαφρά θόλωση στον ουρανό, οι συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στην επιφάνεια της Γης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που σημαίνει ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός λόγος για ανησυχία των πολιτών».

«Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα αυτές τις ημέρες είναι πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες. Στο ειδικό διάγραμμα -τεφίγραμμα- φαίνεται η κάθετη δομή της ατμόσφαιρας.

✔️Στις χαμηλές στάθμες, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

✔️Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διατηρείται ένα ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων, το οποίο μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη. Η σκόνη αυτή παραμένει αιωρούμενη ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε.

✔️Οι συγκεντρώσεις, όπως προκύπτει και από τα προγνωστικά δεδομένα, κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με έντονες απεικονίσεις και δραματικούς χρωματισμούς, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση.

📌Με απλά λόγια: βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη «ζούμε» στην επιφάνεια».

