Κομισιόν: «Απαράδεκτη η κατάσχεση των δύο ελληνικών τάνκερ» – Συνεχίζεται το θρίλερ στον Περσικό

O Πίτερ Στάνο, που είναι και αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» της στις ιρανικές αρχές σχετικά με την κατάσχεση των δύο ελληνικών τάνκερ.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την απαράδεκτη κατάσχεση δύο ελληνικών πλοίων από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στάνο και προσθέτει πως «θέσαμε αμέσως το ζήτημα της κατάσχεσης και εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας στις ιρανικές αρχές για αυτές τις πράξεις και ζητάμε ταχεία διευκρίνιση, επίλυση και αποκλιμάκωση».

Επίσης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ελεύθερη ροή του εμπορίου είναι βασικές αρχές που πρεσβεύει η ΕΕ».

Οι ανακοινώσεις του Ιράν

Την ίδια ώρα διπλωματικός «πυρετός» επικρατεί στην Ελλάδα, μετά την κατάληψη των δύο Ελληνικών τάνκερ από το Ιράν. Η Ελλάδα βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ το πρωί της Κυριακής, ένας έλληνας ναυτικός επικοινώνησε με τον πατέρα του στην Κρήτη.

Τόσο οι έλληνες όσο και οι ξένοι ναυτικοί δεν τελούν υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Ιράν και παραμένουν πάνω στα πλοία ενώ πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως η επικοινωνία του Υπουργείου Ναυτιλίας και των δύο πλοιοκτητριών εταιρειών και με τα δεξαμενόπλοια Delta Poseidon και Prudent Warrior που καταλήφθηκαν την Παρασκευή από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Την ίδια στιγμή πατέρας Έλληνα ναυτικού αναφέρει πως οι Ιρανοί τους αφήνουν να κυκλοφορούν στο πλοίο και τους συμπεριφέρονται καλά.

«Το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ δεν έχει συλληφθεί και όλα τα μέλη του πληρώματος… είναι καλά στην υγεία τους και προστατεύονται και τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες ενώ βρίσκονται επί των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», αναφέρει ο κρατικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Οι εννέα Έλληνες και ένας Κύπριος ναυτικός, οι οποίοι βρίσκονται στη γέφυρα και στις καμπίνες τους έχουν επικοινωνήσει με τους συγγενείς τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα σημειώνοντας πως «οι πράξεις αυτές ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας». Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας. Κάλεσε δε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Πάντως, η κίνηση του Ιράν αποδίδεται σε αντίποινα προς την Αθήνα για την κατάσχεση φορτίου αργού ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Απριλίου στα ανοιχτά της Εύβοιας και την απόφαση της Ελλάδας την Πέμπτη 26 Μαΐου να αποστείλει το φορτίο στις ΗΠΑ.

Πατέρας ναυτικού: Το έχω περάσει και εγώ – Τους αφήνουν να κυκλοφορούν στο πλοίο

Ο πατέρας του μηχανικού Μανόλη Δεδεάκη που βρίσκεται στο Ιράν δηλώνει στο neakriti.gr πως ο γιος του είναι ψύχραιμος και καλά στην υγεία του όπως και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Η Ιρανική φρουρά που εγκαταστάθηκε στο πλοίο επέστρεψε τα κινητά τηλέφωνα στα μέλη του πληρώματος και ο 28χρονος κατάφερε παρά τις δυσκολίες σύνδεσης να επικοινωνήσει ήδη με τη σύντροφο του, καθησυχάζοντας την οικογένεια του: «Είναι ευδιάθετος.

Όπως μας είπε στην αρχή όλα τα μέλη του πληρώματος, ταρακουνήθηκαν λίγο. Ήταν σε αμηχανία, αλλά μετά ηρέμησαν. Οι Ιρανοί τους συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά, και μας έχουν διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω μιλήσει και με τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη, από τον οποίο πήραμε επίσης θετικές επιβεβαιώσεις. Θέλω να πιστεύω πως το όλο ζήτημα θα έχει σύντομα αίσιο τέλος. Το πλοίο είναι αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι» είπε μεταξύ άλλων ο πατέρας του 28χρονου, στο NeaKriti

Ερωτηθείς αν φοβάται για το τί μπορεί να συμβεί, ο κ. Δεδεάκης απάντησε ότι «στην τηλεφωνική επαφή που είχαμε, αν και ο γιός μου δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ, μας είπε ότι απλώς τους δώσανε τα τηλέφωνα πίσω. Καθώς τους τα είχαν πάρει από την πρώτη μέρα, αλλά σύμφωνα με τα όσα μας είπε τα ξημερώματα της επομένης μέρας του τα ξαναέδωσαν.

Τους αφήνουν να κυκλοφορούν πάνω στο πλοίο και δεν υπάρχει η πίεση που υπήρχε την πρώτη μέρα. Τώρα τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και όπως μας ενημέρωσε τους συμπεριφέρονται πάρα πολύ σωστά. Έχει μείνει μέσα μια μονάδα ασφαλείας, δηλαδή περίπου δέκα άτομα, όχι παραπάνω. Ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα να έχει αποκατασταθεί και να επέλθει η ηρεμία και η κανονικότητα».

Ο Μανόλης Δεδεάκης, ταξίδευε για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη εταιρία, όπως εξηγεί ο πατέρας του, έμπειρος ναυτικός που έχει ζήσει ανάλογες περιπέτειες στη θάλασσα: «Έχω ζήσει στον Περσικό Κόλπο και ξέρω πως είναι τα πράγματα εκεί. Εχω περάσει πολλά. Αυτό που βιώνει τώρα ο γιός μου, το έχω περάσει και εγώ», κατέληξε.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Σητείας, αλλά και ο Υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την άμεση απομάκρυνση των 9 Ελλήνων και του Κύπριου ναυτικού από τα δυο πλοία.

Το Poseidon είχε φύγει από τη Μπάσρα του Ιράκ με προορισμό την Φουτζέιρα, με τελικό στόχο τα διυλιστήρια στους Αγίους Θεοδώρους. Αντίστοιχα το Prudent Warrior, είχε φύγει και αυτό από το Μπάσρα για τη Φουτζέρια με τον τελικό προορισμό ωστόσο να μην είχε καθοριστεί ακόμη.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έγραψε το Σάββατο στο twitter πως «οι παμπάλαιοι δεσμοί μας με την Ελλάδα και το λαό της θεμελιώνονταν πάντοτε στον αμοιβαίο σεβασμό»

Our ancient ties with Greece & its great people have always been based on mutual respect.

Our ties must not be hampered by deeply shortsighted miscalculations, including highway robbery on the command of a 3rd party.

Tankers crew are safe and in good health. pic.twitter.com/XWyIoY8bhM

— Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) May 28, 2022