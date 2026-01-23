Κομισιόν: Έτοιμη να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία με τη Mercosur

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,δήλωσε σήμερα Παρασκευή 23/01/2026, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να θέσει σε προσωρινή ισχύ τη διευρυμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ της Mercosur (χώρες της Νότιας Αμερικής), παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καθυστερήσει την επικύρωση για νομικό έλεγχο.

«Η ΕΕ θα είναι έτοιμη να δράσει, μόλις επικυρωθεί η συμφωνία από τουλάχιστον μία χώρα της Mercosur», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου αρκετοί ηγέτες έθεσαν το ζήτημα.

«Υπάρχει σαφές ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη αυτής της συμφωνίας θα εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου. «Εν ολίγοις, θα είμαστε έτοιμοι όταν είναι και εκείνοι έτοιμοι». Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη επίσημη απόφαση για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Αντόνιο Κόστα, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να προχωρήσει στην ενδιάμεση εφαρμογή.

Αντιδράσεις και νομικά εμπόδια

Μια τέτοια απόφαση είναι πιθανό να προκαλέσει επικρίσεις από τους πολέμιους της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία. Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία την παραπομπή της εμπορικής συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για νομικό έλεγχο, παγώνοντας τη διαδικασία επικύρωσης, καθώς το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ψηφίσει μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο – μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

Η συμφωνία αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδίου των Βρυξελλών για τη δημιουργία εμπορικών σχέσεων πέρα από την ιστορική εξάρτηση από τις ΗΠΑ, στον απόηχο των εντάσεων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες από την Ιαπωνία έως το Μεξικό, ενώ αναμένεται να υπογράψει παρόμοια συνθήκη με την Ινδία αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οικονομικό διακύβευμα και διαφωνίες

Με την υποστήριξη των κτηνοτροφικών χωρών της Νότιας Αμερικής και των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων, η συμφωνία στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση άνω του 90% των δασμών σε αγαθά -από το αργεντίνικο βόειο κρέας έως τα γερμανικά αυτοκίνητα-, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο για περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η Γαλλία, ο κυριότερος αγροτικός παραγωγός της Ευρώπης, ζήτησε ισχυρότερη προστασία για τους αγρότες της και επιδίωξε την καθυστέρηση του συμφώνου. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε την απόφαση για καθυστέρηση «λυπηρή» και προέτρεψε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Η επικύρωση θεωρείται σχεδόν βέβαιη στη Νότια Αμερική, όπου η συμφωνία απολαμβάνει ευρείας υποστήριξης.

Η Mercosur αποτελείται από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, την Αργεντινή και τη Βραζιλία, καθώς και την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η Βολιβία, το νεότερο μέλος του μπλοκ, δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην εμπορική συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να ενταχθεί τα επόμενα έτη. Η Βενεζουέλα τελεί υπό αναστολή και δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία, σύμφωνα με το Associated Press.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



