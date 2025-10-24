Κομισιόν για αλλαγή ώρας: Δεν εξοικονομεί ενέργεια και επηρεάζει την υγεία

Κομισιόν για αλλαγή ώρας: Δεν εξοικονομεί ενέργεια και επηρεάζει την υγεία
24 Οκτ. 2025 9:56
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της κατάργησης των εποχιακών αλλαγών ώρας, ενόψει της μετάβασης στη χειμερινή ώρα το Σαββατοκύριακο της 26ης Οκτωβρίου 2025. Όπως αναφέρει το AFP, η Κομισιόν υπερασπίστηκε την Πέμπτη (23/10) την ανάγκη τερματισμού του μέτρου, το οποίο εισήχθη τη δεκαετία του 1970 για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την πετρελαϊκή κρίση.

Χειμερινή ώρα: Πίσω οι δείκτες την Κυριακή

Η πρόταση για κατάργηση της θερινής ώρας είχε τεθεί από το 2018, μετά από ευρωπαϊκή διαβούλευση όπου το 84% των 4 εκατομμυρίων συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ της διακοπής της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το μέτρο, αλλά η εφαρμογή του παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Επιπτώσεις στην υγεία και απουσία εξοικονόμησης

Σε συζήτηση στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, τόνισε ότι η εποχιακή αλλαγή ώρας «ενοχλεί και βλάπτει» τους πολίτες, χωρίς να προσφέρει πλέον σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της χρήσης φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης. «Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την αλλαγή της ώρας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Κομισιόν έχει αναθέσει νέα μελέτη για να ενισχύσει το επιχείρημα της κατάργησης, ενώ η Ισπανία, με την υποστήριξη Πολωνίας και Φινλανδίας, κατέθεσε εκ νέου αίτημα για διακοπή του μέτρου κατά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας τη Δευτέρα. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η πρακτική «δεν έχει πλέον νόημα» και επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα των πολιτών.

 
