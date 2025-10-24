Χειμερινή ώρα: Πίσω οι δείκτες την Κυριακή

Χειμερινή ώρα από τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου

24 Οκτ. 2025 8:05
Την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η χειμερινή ώρα σε όλη την Ελλάδα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα αποτελεί μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παρά τις συζητήσεις τα τελευταία χρόνια για πιθανή κατάργηση της αλλαγής ώρας, καμία οριστική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υπουργείο Μεταφορών, σε σχετική του ανακοίνωση, επισημαίνει: «Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώνεται η περίοδος της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 της Ε.Ε. Οι πολίτες καλούνται να ρυθμίσουν τα ρολόγια τους μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00».
