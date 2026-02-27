Κομισιόν: Προχωρά η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur παρά τις αντιδράσεις

27 Φεβ. 2026 13:43
Pelop News

Την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Mercosur ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, παρά το γεγονός ότι το European Parliament έχει παραπέμψει το ζήτημα στο Court of Justice of the European Union για εξέταση της νομικής του βάσης.

Η συμφωνία αφορά τις τέσσερις χώρες της Mercosur – Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη – και, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, ήδη η Ουρουγουάη και η Αργεντινή προχώρησαν στην επικύρωσή της, με τη Βραζιλία και την Παραγουάη να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Κατά την ίδια, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των εταίρων προς τη συμφωνία και τη βούληση να τεθεί σε εφαρμογή μια εμπορική συνεργασία στρατηγικής σημασίας.

Η συμφωνία δημιουργεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, μια ενιαία αγορά περίπου 720 εκατομμυρίων πολιτών, μειώνοντας σημαντικά τους δασμούς και ανοίγοντας νέους δρόμους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές που μέχρι πρότινος ήταν δυσπρόσιτες. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ΕΕ αποκτά στρατηγικό πλεονέκτημα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η «προσωρινή εφαρμογή» έχει, εκ των πραγμάτων, μεταβατικό χαρακτήρα. Όπως διευκρίνισε, βάσει των ευρωπαϊκών Συνθηκών, η συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί οριστικά χωρίς τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή – όπως τόνισε – θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί με διαφάνεια και ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε τη διαδικασία κύρωσης, αποφασίζοντας – με οριακή πλειοψηφία – να παραπέμψει το σχέδιο της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, 334 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής, 324 κατά, ενώ καταγράφηκαν και 10 αποχές.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί το θέμα ανοιχτό σε θεσμικό επίπεδο, την ώρα που η Επιτροπή επιχειρεί να προχωρήσει την εφαρμογή της συμφωνίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της για το ευρωπαϊκό εμπόριο και τη γεωοικονομική θέση της Ένωσης.

