Κομμένα καλώδια στην τηλεδιοίκηση πριν το Πλατύ: Νέα δεδομένα για τη δολιοφθορά στη βασική σιδηροδρομική γραμμή

Προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί το περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, όταν εντοπίστηκε βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.

Η ζημιά διαπιστώθηκε το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί τρία καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας. Το συγκεκριμένο τμήμα τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, με τα κέντρα ελέγχου να ενεργοποιούν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Η κυκλοφορία συνεχίστηκε με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, όπως φωνητικές εντολές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ την ώρα του συμβάντος κινούνταν μόνο εμπορικές αμαξοστοιχίες. Συνεργεία εργάστηκαν για την αποκατάσταση, με εκτιμήσεις ότι η πλήρης λειτουργία θα επανέλθει σύντομα.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι είχε σπάσει το προστατευτικό τσιμέντο πάνω από τα καλώδια χωρίς να αφαιρεθούν, κάτι που εξετάζεται ως ένδειξη πιθανής στοχευμένης ενέργειας ή εγκατάλειψης της προσπάθειας πριν ολοκληρωθεί.

Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς ανάλογες φθορές ή κλοπές καλωδίων έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες συνεχούς επιτήρησης ενός τόσο εκτεταμένου δικτύου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



