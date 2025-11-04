Κομοτηνή: Εγκαίνια για το νέο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου, παρών ο Πρωθυπουργός

Τα εγκαίνια του νέου σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, πραγματοποιούνται σήμερα, ένα έργο-πυλώνα για την εθνική στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας. Η εγκατάσταση, προϋπολογισμού 134 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Ελλάδας να λειτουργεί ως κρίσιμος ενεργειακός διάδρομος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο σταθμός, που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Κομοτηνής, διαθέτει τρεις συμπιεστές συνολικής ισχύος 24 MW (τρεις μονάδες των 8 MW έκαστη), με δυνατότητα παροχής από 380.000 έως 656.000 Nm³ φυσικού αερίου ανά ώρα. Δύο συμπιεστές θα λειτουργούν ταυτόχρονα, ενώ ο τρίτος θα παραμένει εφεδρικός. Επιπλέον, η υποδομή σχεδιάστηκε με προοπτική προσαρμογής σε μείγματα υδρογόνου έως 10%, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας.

Το έργο εντείνει τις δυνατότητες εξαγωγών από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) προς γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία, προωθώντας την ανάπτυξη του «κάθετου διαδρόμου» εφοδιασμού. Αυτή η εξέλιξη ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, καλύπτοντας αυξημένες ανάγκες στις χώρες-μέλη της περιοχής.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιείται ενόψει της διεθνούς συνεδρίασης P-TEC (Πλατφόρμα Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια) στην Αθήνα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων παραγόντων από Ευρώπη και ΗΠΑ. Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι οι επενδύσεις σε υποδομές για την ενίσχυση της τροφοδοσίας με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), μέσω υπαρχόντων και νέων εγκαταστάσεων, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Στα εγκαίνια θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του σταθμού για την οικονομική και ενεργειακή ανάπτυξη της Θράκης, σε συνέχεια άλλων έργων όπως η σύνδεση του ΕΣΦΑ με το FSRU.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



