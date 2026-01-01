Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες – Τι συνέβη

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής Σισμανόγλειο μεταφέρθηκαν μετά την αλλαγή της χρονιάς δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.

Σύμφωνα με αναφορές από τη συνοικία βόρεια του νοσοκομείου, κάτοικοι άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στα πόδια, σύμφωνα με το xronos.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν περίθαλψης που τη λαμβάνουν στο νοσοκομείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



