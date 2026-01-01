Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες – Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν περίθαλψης που τη λαμβάνουν στο νοσοκομείο.

εκαβ
01 Ιαν. 2026 20:17
Pelop News

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής Σισμανόγλειο μεταφέρθηκαν μετά την αλλαγή της χρονιάς δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.

Σύμφωνα με αναφορές από τη συνοικία βόρεια του νοσοκομείου, κάτοικοι άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στα πόδια, σύμφωνα με το xronos.gr.

