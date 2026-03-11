Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πήρε τελικά την απόφαση να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύριά βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποδέσμευση όλων των εποχών.

Ο IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ο εκτελεστικός διευθυντής, Φατίχ Μπιρόλ ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε ομόφωνα και από τις 32 χώρες-μέλη η αποδέσμευση, όπως, άλλωστε, αναμενόταν. Η αποδέσμευση θα ξεκινήσει σταδιακά με προτεραιότητα τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που τα κράτη-μέλη του IEA ανταποκρίθηκαν με μια επείγουσα συλλογική δράση πρωτοφανούς μεγέθους», τόνισε ο Μπιρόλ. Σύμφωνα με όσα είπε, τα μέλη διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης που ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ υπάρχουν επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια βιομηχανικών αποθεμάτων, που τηρούνται κατόπιν κυβερνητικής υποχρέωσης.

Στο πρόσφατο παρελθόν, άλλες τέσσερις φορές υπήρξε ανάλογη ενέργεια, αλλά ακόμη κι αν προστεθούν όλα τα βαρέλια μαζί, δεν φτάνουν τον αριθμό των 400 εκατομμυρίων.

Το 1999 και μετά την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου», στον Πόλεμο του Κόλπου, αποδεσμεύτηκαν περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια. Το 2005 μετά τον τυφώνα Κατρίνα στις ΗΠΑ, μία φυσική καταστροφή που «γονάτισε» την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού, απελευθερώθηκαν περίπου 60 εκατομμύρια βαρέλια.

Το 2011 κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη (Αραβική Άνοιξη) αποδεσμεύτηκαν άλλα 60 εκατομμύρια βαρέλια.

Το 2022 και μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποδεσμεύτηκαν συνολικά περίπου 182,7 εκατομμύρια βαρέλια για να συγκρατηθεί η ενεργειακή κρίση.

