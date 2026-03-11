Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποδέσμευση πετρελαίου όλων των εποχών

Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου
11 Μαρ. 2026 17:50
Pelop News

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πήρε τελικά την απόφαση να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύριά βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποδέσμευση όλων των εποχών.

Ο IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ο εκτελεστικός διευθυντής, Φατίχ Μπιρόλ ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε ομόφωνα και από τις 32 χώρες-μέλη  η αποδέσμευση, όπως, άλλωστε, αναμενόταν. Η αποδέσμευση θα ξεκινήσει σταδιακά με προτεραιότητα τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που τα κράτη-μέλη του IEA ανταποκρίθηκαν με μια επείγουσα συλλογική δράση πρωτοφανούς μεγέθους», τόνισε ο Μπιρόλ. Σύμφωνα με όσα είπε, τα μέλη διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης που ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ υπάρχουν επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια βιομηχανικών αποθεμάτων, που τηρούνται κατόπιν κυβερνητικής υποχρέωσης.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»

Στο πρόσφατο παρελθόν, άλλες τέσσερις φορές υπήρξε ανάλογη ενέργεια, αλλά ακόμη κι αν προστεθούν όλα τα βαρέλια μαζί, δεν φτάνουν τον αριθμό των 400 εκατομμυρίων.

Το 1999  και μετά την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου», στον Πόλεμο του Κόλπου, αποδεσμεύτηκαν περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια. Το 2005 μετά τον τυφώνα Κατρίνα στις ΗΠΑ, μία φυσική καταστροφή που «γονάτισε» την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού, απελευθερώθηκαν περίπου 60 εκατομμύρια βαρέλια.

Το 2011 κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη (Αραβική Άνοιξη) αποδεσμεύτηκαν άλλα 60 εκατομμύρια βαρέλια.

Το 2022 και μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποδεσμεύτηκαν συνολικά περίπου 182,7 εκατομμύρια βαρέλια για να συγκρατηθεί η ενεργειακή κρίση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Το Γυμνάσιο Διακοπτού συμμετείχε σε συνέδριο του Παρισιού, σημαντικές εμπειρίες για τους μαθητές ΦΩΤΟ
18:49 «ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»: Η νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού καταφτάνει στο Πάνθεον
18:44 Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»
18:39 Πλάνα για θρησκευτικό Τουρισμό στη Δ. Ελλάδα, τι συζήτησαν  Καραμανλή-Σακελλαρόπουλος
18:35 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη
18:30 Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση
18:25 Ελβετία: Σκόπιμα η πυρκαγιά στο λεωφορείο που έπιασε φωτιά
18:21 Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media
18:15 Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια
18:08 Μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο, χαμηλός ο τζίρος
18:00 Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου
17:55 Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO
17:50 Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου
17:44 Συναγερμός στον Λευκό Οικο, βαν μπούκαρε στην περίμετρο ασφαλείας
17:38 Ιδέες διακόσμησης για πάρτι με μπαλόνια
17:30 Πάτρα – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: Μια λαμπρή ιστορία 190 ετών – Απόψε η εκδήλωση στο Royal
17:23 Σε αυτό νησί εξετάζουν επίθεση οι ΗΠΑ, αν το κάνουν θα υπάρξει κλιμάκωση
17:15 Δείτε σε ποιον γνωστό ηθοποιό του Χόλυγουντ έκαναν έξωση από το σπίτι
17:06 ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
17:00 Η Πάτρα στο αμυντικό οικοσύστημα – Συνεργασίες για αναβίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ