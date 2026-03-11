Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σύντομα εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν εξαντλήσει τους διαθέσιμους στόχους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα εδώ κι εκεί».

«Όποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει», ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναφέρουν ότι δεν έχει δοθεί ακόμη εσωτερική οδηγία για τον τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «χωρίς χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί», μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στρατηγικοί στόχοι και να υπάρξει «αποφασιστική νίκη».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, γεγονός που – όπως υποστήριξε – ανέτρεψε τα σχέδια της Ιράν στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ασκούν ισχυρή στρατιωτική πίεση στο ιρανικό καθεστώς, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ενισχύεται, ενώ εκείνη του Ιράν μειώνεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις της Τεχεράνης με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η σύγκρουση αποτελεί «ανταπόδοση» για δεκαετίες αποσταθεροποίησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι «τώρα πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν».