Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι στρατιωτικοί στόχοι – Διαφορετικό μήνυμα από το Ισραήλ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»
11 Μαρ. 2026 16:44
Pelop News

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σύντομα εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν εξαντλήσει τους διαθέσιμους στόχους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα εδώ κι εκεί».

«Όποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει», ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναφέρουν ότι δεν έχει δοθεί ακόμη εσωτερική οδηγία για τον τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «χωρίς χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί», μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στρατηγικοί στόχοι και να υπάρξει «αποφασιστική νίκη».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, γεγονός που – όπως υποστήριξε – ανέτρεψε τα σχέδια της Ιράν στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ασκούν ισχυρή στρατιωτική πίεση στο ιρανικό καθεστώς, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ενισχύεται, ενώ εκείνη του Ιράν μειώνεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις της Τεχεράνης με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η σύγκρουση αποτελεί «ανταπόδοση» για δεκαετίες αποσταθεροποίησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι «τώρα πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Το Γυμνάσιο Διακοπτού συμμετείχε σε συνέδριο του Παρισιού, σημαντικές εμπειρίες για τους μαθητές ΦΩΤΟ
18:49 «ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»: Η νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού καταφτάνει στο Πάνθεον
18:44 Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»
18:39 Πλάνα για θρησκευτικό Τουρισμό στη Δ. Ελλάδα, τι συζήτησαν  Καραμανλή-Σακελλαρόπουλος
18:35 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη
18:30 Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση
18:25 Ελβετία: Σκόπιμα η πυρκαγιά στο λεωφορείο που έπιασε φωτιά
18:21 Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media
18:15 Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια
18:08 Μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο, χαμηλός ο τζίρος
18:00 Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου
17:55 Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO
17:50 Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου
17:44 Συναγερμός στον Λευκό Οικο, βαν μπούκαρε στην περίμετρο ασφαλείας
17:38 Ιδέες διακόσμησης για πάρτι με μπαλόνια
17:30 Πάτρα – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: Μια λαμπρή ιστορία 190 ετών – Απόψε η εκδήλωση στο Royal
17:23 Σε αυτό νησί εξετάζουν επίθεση οι ΗΠΑ, αν το κάνουν θα υπάρξει κλιμάκωση
17:15 Δείτε σε ποιον γνωστό ηθοποιό του Χόλυγουντ έκαναν έξωση από το σπίτι
17:06 ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
17:00 Η Πάτρα στο αμυντικό οικοσύστημα – Συνεργασίες για αναβίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ