Κωνσταντέλιας και Σιώπης «απάντησαν» στους τοξικούς του αθλητισμού

Μανώλης Σιώπης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, πρωταγωνιστές στο ντέρμπι της Λεωφόρου, έγιναν άθελα τους πρωταγωνιστές και σ’ ένα σίριαλ στα social media με αφορμή ένα σκληρό μαρκάρισμα του πρώτου στον δεύτερο.

11 Νοέ. 2025 16:52
Μια τετράδα Ελλήνων διεθνών, με χαμογελαστά πρόσωπα, έσβησε μονομιάς την τοξικότητα που επανήλθε έντονη τα τελευταία 24ωρα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μανώλης Σιώπης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, πρωταγωνιστές στο ντέρμπι της Λεωφόρου, έγιναν άθελα τους πρωταγωνιστές και σ’ ένα σίριαλ στα social media με αφορμή ένα σκληρό μαρκάρισμα του πρώτου στον δεύτερο.

Ο αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος αμέσως είχε βρεθεί κοντά στον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά, έκανε σήμερα βιντεοκλήση για να δει την κατάσταση του (ο Ντέλιας αποχώρησε στο 75′ με θλάση στον δικέφαλο και όχι εξαιτίας του μαρκαρίσματος του Σιώπη στο πρώτο ημίχρονο), αλλά η… παρέα μεγάλωσε καθώς στην συνομιλία συμμετείχαν και οι Χρήστος Ζαφείρης (σε 40 ημέρες από τώρα συμπαίκτης του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ), Λάζαρος Ρότα.

Τα χαμογελαστά πρόσωπα των Ελλήνων διεθνών ήταν μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους, παρά την προσπάθεια κάποιων να ανεβάσουν τους τόνους.

