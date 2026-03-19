Κωνσταντινόπουλος από το βήμα της Βουλής: «Υπερήφανα αποχωρώ» – Η τελευταία ομιλία πριν παραδώσει την έδρα

Με μια φορτισμένη τελευταία παρέμβαση στην Ολομέλεια έκλεισε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τον κοινοβουλευτικό του κύκλο, λίγες ημέρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Ο Αρκάς βουλευτής, που είχε ήδη προαναγγείλει ότι θα παραδώσει την έδρα του, έστειλε μήνυμα αποχώρησης με αιχμές για τη ρήξη με την ηγεσία, αλλά και ευχές για την πορεία του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

19 Μαρ. 2026 13:39
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τα βλέμματα στραμμένα πάνω του εμφανίστηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πραγματοποιώντας την τελευταία του ομιλία πριν από την παράδοση της βουλευτικής του έδρας. Η σημερινή του παρουσία είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ήρθε αμέσως μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και την απώλεια της θέσης του στο προεδρείο της Βουλής.

Ο πρώην πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να αποχαιρετήσει το Κοινοβούλιο με μια δημόσια τοποθέτηση, στην οποία υπερασπίστηκε τη διαδρομή του, απάντησε εμμέσως στην ηγεσία του κόμματος και τόνισε ότι αποχωρεί με υπερηφάνεια, χωρίς να μεταφέρει -όπως είπε- την επιλογή των πολιτών «από κόμμα σε κόμμα».

Κατά την ομιλία του, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υποστήριξε ότι όλα αυτά τα χρόνια πάλεψε γενναία, χωρίς να φοβηθεί το πολιτικό κόστος, και σημείωσε πως στα 17 χρόνια της κοινοβουλευτικής του παρουσίας δεν καταψήφισε ούτε ένα άρθρο του κόμματός του. Παρουσίασε έτσι την αποχώρησή του όχι ως ρήξη με την παράταξη στο σύνολό της, αλλά ως αποτέλεσμα δυσαρμονίας με τη σημερινή ηγεσία. Η τελευταία του παρέμβαση είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε γράψει ότι «κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής».

Στην πιο καθαρή πολιτική αιχμή της τοποθέτησής του, ανέφερε ότι όταν βρέθηκε σε δυσαρμονία, είπε τη γνώμη του, αυτή δεν άρεσε στην ηγεσία και η απάντηση ήταν η διαγραφή του. Παρ’ όλα αυτά, ευχήθηκε το ΠΑΣΟΚ να διαπρέψει στις επόμενες εκλογές, τονίζοντας ότι το κόμμα δείχνει δυσαρμονία, ενώ ο ίδιος δεν διαπραγματεύεται την επιλογή των πολιτών που τον εξέλεξαν. Η αποχώρησή του ολοκληρώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα από την αίθουσα.

Μετά την ομιλία του, ο Κωνσταντινόπουλος αποχαιρέτησε έναν προς έναν τους βουλευτές, σε μια εικόνα που έδωσε ακόμη πιο έντονο συμβολισμό στο τέλος της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Ήδη από χθες είχε ανακοινώσει δημόσια ότι θα μιλήσει στην Ολομέλεια και αμέσως μετά θα παραδώσει την έδρα του, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως πολιτική απάντηση υψηλού συμβολισμού στη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Στο παρασκήνιο της αποχώρησης, παραμένει ενεργή η αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη χθεσινή του συνέντευξη, υπερασπίστηκε τη διαγραφή, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για θέμα διαφορετικής άποψης αλλά διαφορετικής στρατηγικής, και ξεκαθάρισε πως δεν δέχεται κανείς να «πυροβολεί τη συλλογική προσπάθεια» του κόμματος. Με τον τρόπο αυτό έδωσε το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δικαιολογεί την απομάκρυνση Κωνσταντινόπουλου.

Η σημερινή ομιλία, επομένως, δεν ήταν απλώς ένας κοινοβουλευτικός αποχαιρετισμός. Ήταν και μια τελευταία πολιτική δήλωση ενός στελέχους που επέλεξε να κλείσει τον κύκλο του με δημόσιο τρόπο, κρατώντας αποστάσεις από την ηγεσία αλλά όχι -τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής- από την παράταξη την οποία υπηρέτησε για χρόνια.

