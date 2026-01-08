Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση πλήττει την Κωνσταντινούπολη, πλήττοντας τις συγκοινωνίες αλλά και την καθημερινότητα.

Τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα, φτάνοντας τα 11 μποφόρ, επίπεδο που κατατάσσεται ως λίγο κάτω από την ένταση ενός τυφώνα. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πλέον σφοδρές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών του Δήμου Κωνσταντινούπολης (ΑΚΟΜ), η καταιγίδα και οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε όλη την πόλη. Η θερμοκρασία που είχε φτάσει νωρίτερα στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, αναμενόταν να πέσει κατά 10 βαθμούς το βράδυ.

Προβλήματα σε συγκοινωνίες και πτήσεις

Λόγω των ισχυρών ανέμων, αεροσκάφη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Παράλληλα, η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή όλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Οι ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν δέντρα σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι δρόμοι έπρεπε να κλείσουν λόγω πτώσεων δέντρων.

Istanbul looks like Caribbean today pic.twitter.com/5nt0kQYSSB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 8, 2026



Στο Μπαχτσελεβλέρ, ένα άτομο τραυματίστηκε αφού παγιδεύτηκε κάτω από ένα πεσμένο δέντρο, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Οι ταχύτητες του ανέμου ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα (43 μίλια/ώρα) σε κάποιες περιοχές. Προβλήματα υπάρχουν και στα Δαρδανέλλια, όπου η ναυτιλία διεκόπη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



