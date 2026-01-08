Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα, φτάνοντας τα 11 μποφόρ, επίπεδο που κατατάσσεται ως λίγο κάτω από την ένταση ενός τυφώνα.

Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ
08 Ιαν. 2026 15:30
Pelop News

Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση πλήττει την Κωνσταντινούπολη, πλήττοντας τις συγκοινωνίες αλλά και την καθημερινότητα.

Τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα, φτάνοντας τα 11 μποφόρ, επίπεδο που κατατάσσεται ως λίγο κάτω από την ένταση ενός τυφώνα. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πλέον σφοδρές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών του Δήμου Κωνσταντινούπολης (ΑΚΟΜ), η καταιγίδα και οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε όλη την πόλη. Η θερμοκρασία που είχε φτάσει νωρίτερα στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, αναμενόταν να πέσει κατά 10 βαθμούς το βράδυ.

Προβλήματα σε συγκοινωνίες και πτήσεις

Λόγω των ισχυρών ανέμων, αεροσκάφη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Παράλληλα, η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή όλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Οι ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν δέντρα σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι δρόμοι έπρεπε να κλείσουν λόγω πτώσεων δέντρων.


Στο Μπαχτσελεβλέρ, ένα άτομο τραυματίστηκε αφού παγιδεύτηκε κάτω από ένα πεσμένο δέντρο, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Οι ταχύτητες του ανέμου ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα (43 μίλια/ώρα) σε κάποιες περιοχές. Προβλήματα υπάρχουν και στα Δαρδανέλλια, όπου η ναυτιλία διεκόπη.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:18 Προσοχή στους τραυματισμούς: Πώς να επιστρέψετε με ασφάλεια στη γυμναστική μετά τις γιορτές
16:10 Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου
16:02 Αιγιάλεια: Σε ρόλο υπερδημάρχου ο Τάκης Ανδριόπουλος – Αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων που αποχώρησαν
15:54 Σοκ στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον Δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο
15:46 Πάτρα – Θάνατος 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη: Πώς κατεγράφη το φονικό από 16 κάμερες
15:38 Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί
15:30 Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ
15:22 Δένδιας: Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι συστατικό της εξωτερικής πολιτικής
15:14 Κρήτη: Πήραν προθεσμία οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα δύο παιδιά τους
15:06 Ζαχαράκη: Περιμένουμε πάνω από πέντε αιτήσεις για αδειοδότηση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων
14:58 Υπολειπόμενες εργασίες έως τον Φεβρουάριο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Τι απάντησε ο Δήμας
14:50 Ιταλία: Πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της η εποχική γρίπη – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα
14:42 Φάρμακα αδυνατίσματος: Τα κιλά επιστρέφουν σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη διακοπή
14:31 Κρήτη – Μεσαρά Ηρακλείου: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών
14:16 Πάτρα: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από την πτώση δέντρου στα Ψηλαλώνια ΦΩΤΟ
14:16 Μιχαηλίδου: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και τα νέα κοινωνικά προγράμματα
14:16 Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο
14:08 Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
14:00 Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση
13:48 Επιπρόσθετη παροχή 350€ από τη Lidl Ελλάς για κάθε μέλος της ομάδας της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ