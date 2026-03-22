Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμια BINTEO

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι, όπου το κτίριο κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

22 Μαρ. 2026 12:15
Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από τους πέντε ανθρώπους που πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια, οι τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμια και το τελευταίο άτομο.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

