Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμια BINTEO

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από τους πέντε ανθρώπους που πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια, οι τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμια και το τελευταίο άτομο.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

