Κωνσταντινούπολη: Μεγάλη έκρηξη μετά από διαρροή φυσικού αερίου – 10 τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου, στη συνοικία Μπέγιογλου σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν την περιοχή.

Ήδη έχουν αναφερθεί δέκα τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν την περιοχή.

A powerful #explosion occured in #Istanbul

According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet

— International Updates #Exclusive (@ImSandeepbhati) April 18, 2022