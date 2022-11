Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον ένας νεκρός – Σοκαριστικό βίντεο από την έκρηξη – Πληροφορίες για βομβιστική επίθεση

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της ισχυρής έκρηξης που έγινε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, βίντεο που προβλήθηκαν, αλλά και τουρκικά ΜΜΕ – όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μεγάλη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες, αναφορές για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Η κρατική τηλεόραση TRT, αλλά και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ στην περιοχή Μπέγιογλου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο σταθμός της αστυνομίας Κασίμπασα που βρίσκεται δίπλα ανέφερε ότι όλα τα πληρώματα έχουν μεταβεί στο σημείο της έκρηξης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

