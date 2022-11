Μεγάλη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες, αναφορές για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Ιστικλάλ στη συνοικία Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης. Στην περιοχή στάλθηκε μεγάλος αριθμός υγειονομικών και αστυνομικών ομάδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχουν τουλάχιστον 11 τραυματίες. Υπάρχουν αναφορές και για νεκρούς.

Ο ανταποκριτής του DHA Hasan Y?ld?r?m ανέφερε ότι υπήρχαν 11 τραυματίες στην περιοχή του συμβάντος, σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet.

#BREAKING : Explosion in Taksim square in Istanbul pic.twitter.com/P7UFCiCUzl

Οι πολίτες απομακρύνονται από την περιοχή. Ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη. Αφού ακούστηκε το περιστατικό, πυροσβέστες και ασθενοφόρα στάλθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν από τον ασύρματο της πυροσβεστικής, υπάρχουν πολλοί τραυματίες στο σημείο. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η έκρηξη έγινε στο κτίριο ή στο δρόμο.

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street

pic.twitter.com/CPrcX2ItRw

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022