Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Ζητά παραίτηση Φλωρίδη και μιλά για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης

Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις εξελίξεις που αφορούν τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα επιθετική ανάρτηση, μέσα από την οποία στρέφεται ευθέως κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέτει ανοιχτά θέμα παραίτησης του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, υποστηρίζοντας πως, έπειτα από όσα συνέβησαν τη Δευτέρα, σε ένα κράτος που λειτουργεί με κανόνες δικαίου μια τέτοια εξέλιξη θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βάζει τις συνθήκες με τις οποίες επιχειρήθηκε να ξεκινήσει η διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την ειδική αίθουσα που είχε προετοιμαστεί για τη δίκη διαψεύστηκαν πλήρως. Κατά την ίδια, αντί για έναν χώρο που θα πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αποκαλύφθηκε ένα σκηνικό που προσέβαλε τη μνήμη των θυμάτων, τους συγγενείς, τους επιζώντες, τους συνηγόρους, αλλά και συνολικά την ίδια τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης.

Στην ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη κυβερνητική επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας. Όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα θεσμικό και πολιτικό φιάσκο σε απλή «αστοχία», ενώ παράλληλα στοχοποιεί συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και νομικούς παραστάτες, επιχειρώντας να αποδυναμώσει κάθε φωνή που ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με αιχμηρές αναφορές τόσο προς τον Γιώργο Φλωρίδη όσο και προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, κάνει λόγο για μια συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επαρκής μια αίθουσα που, όπως περιγράφει, δεν μπορούσε να χωρέσει τους παράγοντες της δίκης, ενώ οδήγησε ακόμη και σε κρίσεις πανικού και λιποθυμίες επιζώντων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι κυβερνητικά στελέχη και πρόσωπα που στηρίζουν την κυβέρνηση προσπαθούν να μετατρέψουν την αποτυχία αυτή σε ζήτημα διαδικαστικής λεπτομέρειας, κατηγορώντας όσους βρέθηκαν εκεί έτοιμοι να συμμετάσχουν κανονικά στη διαδικασία ότι δήθεν δεν ήθελαν να ξεκινήσει η δίκη.

Η κριτική της επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζονται οι συγγενείς των θυμάτων και οι συνήγοροί τους. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλά για λάσπη, προσωπικές επιθέσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματικά η ηθική και πολιτική εξόντωση όσων εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις. Στρέφεται προσωπικά κατά όσων, όπως λέει, προσπαθούν να εμφανίσουν χαροκαμένους γονείς και επιζώντες ως υποκινούμενους ή εργαλειοποιημένους, ενώ κάνει λόγο και για επιθέσεις εναντίον της ίδιας, ως συνηγόρου και πολιτικού προσώπου που βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στο πλευρό των οικογενειών.

Σημαντικό μέρος της ανάρτησης αφιερώνεται στο περιεχόμενο και στα κενά της δικογραφίας, όπως τα περιγράφει η ίδια. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαριθμεί στοιχεία που, κατά την άποψή της, λείπουν, αλλοιώθηκαν ή απομακρύνθηκαν από τη δικαστική διερεύνηση, κάνοντας αναφορά σε εξαφανισμένα βίντεο, στο βιολογικό υλικό των θυμάτων, σε ελλείπουσες ιατροδικαστικές πράξεις και σε ευθύνες πολιτικών προσώπων που, όπως υποστηρίζει, έχουν μείνει εκτός του βασικού κάδρου της υπόθεσης. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και στο μπάζωμα του χώρου, στις ηχητικές καταγραφές, στους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά και στη σύμβαση 717, περιγράφοντας ένα πλέγμα υποθέσεων που, κατά την ίδια, συνδέονται άμεσα με τη συνολική αναζήτηση της αλήθειας.

Ιδιαίτερα επιθετική είναι και η αναφορά της στις επιμέρους δίκες που, όπως σημειώνει, είτε έχουν καθυστερήσει είτε έχουν οδηγηθεί σε διακοπές και αναβολές. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να οδηγήσει σε φιάσκο όχι μόνο την κύρια δίκη, αλλά και όλες τις συναφείς δικαστικές διαδικασίες που αφορούν τα βίντεο, τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών, την υπεξαγωγή ηχητικών ντοκουμέντων, το μπάζωμα, τη σύμβαση 717, καθώς και τις πράξεις και παραλείψεις προσώπων που, όπως υποστηρίζει, προστατεύονται πολιτικά και θεσμικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δίνει ιδιαίτερο βάρος και στις ευθύνες που, κατά την άποψή της, φέρουν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, αναφέροντας ονομαστικά τους Κώστα Καραμανλή, Χρήστο Τριαντόπουλο, Αλέξη Χαρακόπουλο και Κώστα Αγοραστό. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει φροντίσει να κρατήσει εκτός βασικής ποινικής έκθεσης πρόσωπα με πολιτική ευθύνη, ενώ διαχωρίζει την κύρια δίκη από άλλες κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, έτσι ώστε, όπως λέει, να προστατευθούν οι «εκλεκτοί» της.

Στην κορύφωση της ανάρτησής της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί να μετατρέψει την παρέμβασή της σε πολιτική και ηθική δέσμευση, δηλώνοντας ότι όλες οι δίκες θα γίνουν και ότι όλη η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Επιμένει ότι, όσος χρόνος και όση προσπάθεια κι αν χρειαστεί, η ίδια θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών και των επιζώντων, μαζί με όσους διεκδικούν δικαιοσύνη, αλήθεια και λογοδοσία.

Με ευθεία αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση, υποστηρίζει ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι υπόθεση των μηχανισμών εξουσίας αλλά υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας. Και καταλήγει ότι απέναντι σε κάθε σχέδιο συγκάλυψης θα βρίσκονται όχι μόνο οι οικογένειες των θυμάτων και οι συνήγοροί τους, αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της, η οποία, όπως τονίζει, δεν είναι ούτε αφελής ούτε διατεθειμένη να αποδεχθεί τη φίμωση της αλήθειας.

