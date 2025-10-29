Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Βουλή: Ήρθη η ασυλία της, τα έβαλε με Κανέλλη και Γεροβασίλη, ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρωταγωνίστρια σε διαδοχικά επεισόδια στη Βουλή σήμερα(29/10/2025) . Αρχικά συγκρούστηκε με τη Λιάνα Κανέλλη, στη συνέχεια με την -άλλοτε συνοδοιπόρο της στον ΣΥΡΙΖΑ- Όλγα Γεροβασίλη και, τελικά, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη -για πολλοστή φορά.

Στο… ενδιάμεσο, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε δει την Ολομέλεια της Βουλής να λέει «ναι» -με ευρεία πλειοψηφία 238 βουλευτών, που τάχθηκαν υπέρ, και μόλις 48 κατά- στην άρση της ασυλίας της. Την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα, Ολγα Δάλλα, η οποία, αν και είχε αναδειχθεί πρώτη σε «σταυρούς» στις εκλογές Μαΐου 2023, στις επαναληπτικές, που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποβλήθηκε από τις λίστες, για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε εισαχθεί στην Ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Η ίδια, ωστόσο, ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα καθώς, όπως είπε, διαφωνεί με τη διατήρηση των βουλευτικών προνομίων.

Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών. Τη βουλευτή του ΚΚΕ είχε μηνύσει η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για συκοφαντική δυσφήμιση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε, υπήρξε ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Η κυρία Κανέλλη χαρακτήρισε την μηνύτρια της «αντικομμουνίστρια», ενώ υποστήριξε ότι εκμεταλλεύεται την δικηγορική της ιδιότητα για μικροπολιτικά οφέλη. Παράλληλα, επέμεινε πως η κυρία Κωνσταντοπούλου, ως πρόεδρος της Βουλής το 2015, «έβαζε πλάτη» στον Ηλία Κασιδιάρη και τους υπόλοιπους έγκλειστους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να παίρνουν άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού και να συμμετέχουν στις εργασίες του Κοινοβουλίου. «Pro bono (αφιλοκερδώς) αναλαμβάνω την υπεράσπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον ίδιο της τον εαυτό» σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για «χυδαία» ψεύδη, ενώ υποστήριξε την δημοκρατική πορεία της οικογένειάς της. Σήκωσε, δε, το γάντι της αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι «η κυρία Κανέλλη έκανε καριέρα επί χούντας», ενώ σχολίασε δηκτικά ότι «έχει βίλα στην Εκάλη».



Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε ένας ακόμη γύρος έντασης, αυτή τη φορά μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της προεδρεύουσας στην Ολομέλεια την ώρα εκείνη, Όλγας Γεροβασίλη -αφορμή ήταν ότι η πρώτη ήθελε να κάνει ένα ακόμη σχόλιο, αλλά ο λόγος είχε ήδη δοθεί σε άλλο βουλευτή.

Όταν τελικά η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο, κατηγόρησε την κυρία Γεροβασίλη πώς «θέλει ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη».

Ο αρχικός διάλογος έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ τον λόγο.

Γεροβασίλη: Δεν έχετε τον λόγο, γιατί τον έχω δώσει στον κ. Κοττίδη.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα τον λόγο και προηγούμαι ως αρχηγός και το γνωρίζετε.

Γεροβασίλη: Ναι, αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Ζήτησα τον λόγο.

Γεροβασίλη: Ποτέ δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε τον λόγο αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση.

Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κυρία Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Γεροβασίλη: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει.

Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.

Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Όχι, κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα.

Γεροβασίλη: Θα έχετε τον λόγο, όταν είναι η σειρά σας.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Γεροβασίλη

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας με ειρωνεία: «Γελάει ο άλλος απέναντι», εννοώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε, χαμογελώντας: «Ε, με αυτά που βλέπω, τι να κάνω; Να μην γελάσω;». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, απευθυνόμενη στην Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας: «Είστε δεκανίκι, κυρία Γεροβασίλη».

Η κόντρα Γεροβασίλη – Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε αμέσως μετά την ομιλία του βουλευτή Κοττίδη, με τον διάλογο των δύο να επεκτείνεται και στο πρόσφατο επεισόδιο που εξελίχθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και η βουλευτής της ΝΔ την αποκάλεσε «υστερική».

«Κάποιοι ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Δρομολογήθηκε ο περιορισμός του λόγου των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι κανένας δεν θα περιορίσει τον πρωθυπουργό ή τους υπουργούς. Σε αυτή την ανίερη συμμαχία είδαμε την περίεργη σύμπραξη της Γεροβασίλη με Μπακογιάννη, που έχει πει ότι η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι. Είχα ζητήσει τον λόγο από πριν, από τον κ. Γεωργαντά. Η μόνη που δεν το γνώριζε ήταν η προεδρεύουσα, που έφτασε να αρνείται σε πολιτικό αρχηγό τον λόγο. Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δίχως να… πατά φρένο.

Όταν όλα έμοιαζαν να… έχουν τελειώσει -προσωρινά, έστω- τον λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον χαρακτήρισε υμνητή Γκέμπελς, αρνητή της γενοκτονίας των Εβραίων, φασίστα κ.ά. Ο υπουργός Υγείας αποκάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη» και «την πιο κακιά γυναίκα».

«Βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την αίθουσα. Σε μένα πάντα φεύγει, γιατί δεν της χαρίζομαι. Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, θα της κάνω μήνυση» είπε αρχικά, για να προσθέσει: «Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ. Την ημέρα που έχασε το αξίωμα της προέδρου της Βουλής, έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν, γιατί γλίτωσαν από την τύραννο».

Η τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την άρση της ασυλίας της, είπε «αφού γνησίως ήθελε να αρθεί η ασυλία, αν υποτεθεί ότι εγώ πράγματι έδωσα γραμμή, είναι λόγος για να με ψέξει ή για να με επαινέσει; Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα».

Και συνέχισε ο υπουργός σε υψηλούς τόνους: «Αυτή η γυναίκα έχει παρασύρει την κοινωνία σε αυτή την τοξικότητα. Είναι η μόνη που έχει υβρίσει νεκρούς των Τεμπών. Τους μηχανοδηγούς. Για τον έναν είπε ότι είναι λαθρέμπορος και εθελοντής του Μητσοτάκη. Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν. Κι αφού κατέπεσαν τα ξυλόλια, δεν βρήκε να πει μια συγγνώμη στους γονείς που ζουν…».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κάνει κανένα αγώνα. Κάνει δουλειά» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

