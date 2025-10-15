Κωνσταντοπούλου: Στη Λάρισα για τη πρώτη δίκη των Τεμπών

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, θα παραστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της πρώτης δίκης που αφορά την υπεξαγωγή και την εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που καταγράφει τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Όπως επισημαίνει η Πλεύση Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου συμμετέχει ως συνήγορος οικογενειών των θυμάτων, με στόχο να αναδειχθεί ποιοι και για ποιο λόγο απέκρυψαν, παρακράτησαν ή κατέστρεψαν τα επίμαχα βίντεο, τα οποία έως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρχή.

Στο εδώλιο θα καθίσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων, καθώς και στέλεχος της εταιρείας Interstar για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



