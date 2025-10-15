Λάρισα: Πρώτη δίκη για τα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη που σχετίζεται με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, εστιάζοντας στη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τη μοιραία νύχτα.

Στο εδώλιο κάθονται πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού καθώς και της εταιρείας φύλαξης, η οποία είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, ενώ διερευνάται και η ηθική αυτουργία σε αυτά τα αδικήματα, με επίκεντρο τα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν τις διελεύσεις των αμαξοστοιχιών πριν από το δυστύχημα.

Η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο μετά από αναβολή τον Ιούνιο, ενώ η δίωξη προέκυψε κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς.

